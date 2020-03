S’exprimant hier dans une déclaration : Les confessions religieuses soutiennent Félix Tshisekedi

Les chefs de confessions religieuses œuvrant en République Démocratique du Congo ont exprimé, hier jeudi 19 mars, leur détermination à soutenir les efforts du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à endiguer la propagation de la pandémie de Coronavirus (Covid-19). Les hommes de Dieu se sont ainsi exprimés dans une déclaration lue devant les professionnels des médias.

Ils invitent leurs collègues responsables des églises à prendre des mesures spécifiques pour protéger au mieux les fidèles et à suivre les mesures prises par le Gouvernement de la République. » Nous notons avec beaucoup de regret que la RDC n’est pas épargnée par cette pandémie qui vient après celle combien éprouvante de maladie à virus Ebola dont le peuple congolais et le monde entier attendent la déclaration d’éradication dans la dernière tranche des jours dont le décompte avance.

Nous exhortons le peuple de Dieu qui est en RDC à considérer la nouvelle épidémie aussi dangereuse comme celle d’Ebola qui est en passe de finir et les invitons à suivre scrupuleusement les mesures prescrites par le Gouvernement afin d’arrêter la propagation de cette maladie à travers la RDC, l’Afrique et le monde entier « , ont précisé les chefs de confessions religieuses, avant d’exprimer leurs profondes condoléances et leur solidarité aux familles et personnes endeuillées par cette pandémie, d’une part, et de prendre l’engagement de prier pour le repos des âmes des disparus, d’autre part.

La Conférence Épiscopale Nationale du Congo (CENCO), l’église Armée du Salut, l’Église de Réveil du Congo et l’Église du Christ au Congo (ECC)… figurent parmi les signataires de ladite déclaration.

Par Marcel Tshishiku