La VSV approuve les mesures prises par le Chef de l’Etat contre la COVID-19

Par GKM

Dans un communiqué, la Voix des Sans Voix pour les droits de l’Homme (VSV) approuve les mesures prises par le Chef de l’Etat pour prévenir la propagation du Coronavirus (Covid-19) sur toute l’étendue de RDC, en général, et à Kinshasa, ville de plus de 10 millions d’habitants, en particulier.

L’inquiétude de la VSV était d’autant plus grande que la propagation de cette maladie se fasse rapidement et d’une manière inattendue dans certains pays comme en Italie, en France et en Espagne jusqu’à causer des centaines de morts. Mais l’adresse du Chef de l’Etat est venue soulagée cette organisation qui s’inquiétait déjà face au nombre des personnes testées positives au « Codiv-19 » qui ne cesse d’augmenter chaque jour.

La VSV, fondée par le feu Floribert Chebeya, a, dans son communiqué, exprimée sa compassion envers toutes les personnes touchées par la pandémie Coronavirus et à leurs proches, non sans souhaiter prompt rétablissement à toutes les personnes encore malades.

S’agissant particulièrement de la RDC, 7 personnes ont été infectées par la pandémie dans l’espace d’une semaine à Kinshasa. Depuis le 17 mars, les sources officielles avancent désormais le chiffre de 14 cas des personnes infectées au « Covid-19 ».

La VSV attire l’attention des autorités congolaises sur l’augmentation des prix des désinfectants hydro alcoolisés dans certaines maisons de commerce au risque de les rendre inaccessibles à la population démunie, alors qu’ils sont plus que nécessaires pour la prévention en vue d’assurer la sécurité de tout le monde.

Face à la propagation rapide de la pandémie, la VSV recommande à la population de mettre en pratique les différentes mesures de prévention du « Covid-19 », notamment le lavage régulier des mains, l’utilisation des désinfectants et d’éviter des contacts physiques.

Eau potable réclamée en permanence

Cette organisation de la société civile invite, dans le même cadre, la REGIDESO à veiller à la desserte permanente de la population en eau potable, dont elle a grandement besoin en cette période où sévit le « Covid-19 » pour garantir l’observance stricte des mesures sanitaires et contribuer à la mise en pratique des mesures préventives.

Le Gouvernement central est invité à intensifier la sensibilisation de la population sur les mesures préventives du « Covid-19 » à travers les médias et autres canaux de communication, à renforcer le contrôle aux postes frontaliers du pays en vue de détecter les nouveaux cas de « Covid-19 » éventuels et également à sanctionner de manière exemplaire les commerçants et autres personnes à la base de la hausse du prix des désinfectants utilisés pour la prévention de cette maladie.

Il est aussi demandé à Kinshasa de commander en grande quantité les désinfectants ou de subventionner leurs fabricants pour le maintien de leur prix à un niveau accessible pour la majorité des congolais, d’augmenter le nombre des centres de mise en quarantaine et de traitement de la « Covid-19 », ainsi que de mettre en place et de vulgariser des numéros verts pour permettre à la population d’atteindre le personnel médical en cas de besoin.