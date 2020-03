S’exprimant à partir de Bruxelles : Alexis Mutanda exhorte les Congolais au sens des responsabilités face au Coronavirus

Le patron des entreprises de presse La Tempête des Tropiques, CNTV et Trinitas-FM insiste sur le respect des mesures d’hygiène et des précautions à prendre, pour éviter la propagation de cette grave maladie

Par Lucien Kazadi T.

La Tempête des Tropiques: En tant que patron du Groupe de presse « La Tempête des Tropiques, CNTV et Trinitas-FM » que pouvez-vous dire aux lecteurs, téléspectateurs et auditeurs de ces medias sur la situation actuelle dans le monde secouée par la maladie à Coronavirus 2019 (Covid-19) ?

Alexis Mutanda : Je suis actuellement à Bruxelles et je suis de très près ce qui se passe dans le monde en ce qui concerne la propagation de cette maladie. Mon impression est que la situation est extrêmement grave. On voit comment les pays industriellement très puissants et très développés se démènent de manière systématique pour remédier à cette situation. Comme tout le monde l’a suivi, cela à commencé d’abord en Chine, qui semble avoir maitrisé à l’heure actuelle la situation localement. Entre-temps, la maladie s’est répandue comme un incendie, touchant même à Kinshasa !

En Europe où je me trouve, la situation est très dramatique en Italie où le nombre des personnes contaminées et des décès a dépassé celui de la Chine. En Espagne, en France, même en Belgique, la situation semble aussi préoccupante. La même chose pour les Etats-Unis d’Amérique et l’Angleterre, où les autorités jugent la propagation de cette maladie est très préoccupante. Ce qui veut dire que les mesures qui sont prises à gauche et à droite devraient nous donner des leçons sur le plan médical, pour que la RDC puisse prendre certaines précautions par rapport à cette situation dramatique qui menace toute la planète.

Pendant un temps, l’Afrique semblait être épargnée, mais il se fait malheureusement que cette maladie est aussi très contagieuse. Il suffit qu’une personne soit positive pour qu’elle puisse contaminer beaucoup d’autres personnes autour d’elle.

Je salue le fait que dans notre pays, le Gouvernement, spécialement au niveau de la Présidence de la République, on a pris des mesures, des contacts officiels avec la population, tout en mobilisant l’opinion, pour que les Congolaises et Congolais se sentent eux-mêmes responsables, et qu’ils se sentent aussi responsables des autres.

TDT: Quelles seraient les chances de la RDC de s’en sortir face à cette pandémie ?

A.M: La situation dans notre pays m’inquiète beaucoup. Lorsqu’on voit les mesures drastiques prises par les dirigeants ici en Europe, des mesures extrêmement sérieuses, malgré cela, en Italie, en France, en Espagne, on constate qu’on n’a pas encore atteint le pic.

Parce que chaque jour, le nombre de décès et des personnes contaminées augmentent. A l’heure actuelle, toutes les statistiques qu’on donne, du moins sur le plan des décès, en ce qui concerne les contaminés, on ne peut pas exactement les situer pour le savoir, il faut tester un grand nombre.

Mais ici, on se contente d’abord des personnes qui se déclarent malades ;ce sont ces personnes qui figurent dans les statistiques publiées. On parle de 70% de personnes qui seraient atteintes si jamais on devait tester tout le monde. Cette situation est extrêmement préoccupante, quand on sait que cette maladie est très contagieuse.

Alors vous comprenez qu’en ce qui concerne notre pays la RDC, spécialement la ville province de Kinshasa, une ville dont la population est estimée au-delà de 10 millions de personnes, avec la promiscuité, avec les transports en commun comme les mototaxis, les taxis, les taxi-bus, les attroupements, spécialement les mamans qui vendent aux marchés, et tous ceux qui vendent le long des routes, la situation est extrêmement préoccupante.

Surtout si l’on y ajoute également les conditions sociales, parce que demandez aux gens de se confiner dans leurs maisons, c’est une chose, mais nous savons très bien que rester à la maison dans une ville comme Kinshasa, pour beaucoup de personnes est perçu comme suicidaire.

C’est vraiment de la responsabilité du Gouvernement d’examiner tout ceci avec beaucoup de soins, surtout de mobiliser l’opinion, de mobiliser également les fonds, de ne pas minimiser le danger.

Avec les quelques morts que la ville de Kinshasa a déjà enregistré, il faut réellement s’inquiéter de l’avenir. Parce que le mode de propagation de ce virus est ahurissant.

Hommage à feu Jean-Joseph Mukendi

TDT: Haut-cadre de l’UDPS, vous avez été élu député national à Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï-Oriental, en 2011, pour le compte de ce parti politique qui vient de perdre un de ses cadres, en la personne du bâtonnier député national Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba. Avez-vous un mot par rapport à sa disparition suite au Coronavirus?

A.M: le premier message est évidemment adressé à sa famille biologique, à qui je présente mes condoléances les plus attristées, et puis ensuite à sa famille politique l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social).

J’ai connu, moi-même Me Mukendi pendant des années non seulement dans l’UDPS, même bien avant le parti politique, lorsqu’on était à l’école secondaire, lorsqu’on faisait nos humanités gréco-latines. Lorsqu’on était en dernière année, Me Mukendi était parmi nos jeunes suivants, de telle manière que je l’ai connu à l’école secondaire, je l’ai connu également à l’université. Moi, j’étais en polytechnique, lui faisait le droit. Et puis, comme vous le savez, nous avons évolué aussi pendant longtemps au sein du parti politique UDPS.

C’est une personne que je connais très bien, que j’ai beaucoup appréciée. Sa mort m’a réellement touché, m’a attristé. Raison pour laquelle, j’estime que son cas, par exemple, devrait imprimer à nos populations, surtout aux autorités, ce souci majeur de voir de quelle manière on peut affronter cette pandémie. Parce que, c’est un véritable drame. Dans une ville comme Kinshasa, les transports en commun sont ce qu’ils sont, et le pouvoir d’achat pour la plupart des personnes est vraiment dérisoire.

Alors vous pouvez vous imaginer que si cette maladie se répand, on risque de vivre l’hécatombe. C’est donc un problème de responsabilité collective, un problème aussi de responsabilité personnelle, pour qu’une personne qui se sent contaminée puisse directement se signaler et prendre directement des mesures pour ne pas contaminer les autres. C’est donc le moment de faire preuve de cette grande responsabilité.

A propos du trophée remporté par La TDT en Allemagne

TDT: En tant que Fondateur et patron du Groupe de presse « La Tempête des Tropiques CNTV – Trinitas FM », quel message pouvez-vous adresser aux Congolais concernant le Prix international décerné au Quotidien La Tempête des Tropiques pour la qualité et le sens de leadership ?

A.M: Je ne sens très honoré par l’attention de cette organisation internationale qui suit avec beaucoup d’attention ce que fait le Groupe de presse La Tempête des Tropiques, qui regroupe en son sein le journal La Tempête des tropiques, CNTV et Trinitas-Fm. Notre journal, notre télé et notre radio ont été à l’honneur par ma présence à Francfort. Cette organisation fait la promotion en ce qui concerne le travail en termes de qualité, de leadership, et de produit commercial présent sur le marché.

C’est pour la quatrième fois qu’on est récompensé par cette organisation internationale pour tous les efforts que nous sommes en train de réaliser. C’est un honneur pour nous, les journalistes, les présentateurs des émissions et tous ceux qui contribuent à ce travail de qualité. Avec cette qualité de travail, on a atteint la notion même de responsabilité.

Tout ceci, malgré la crise que nous vivons actuellement avec le virus coronavirus. Comme je l’ai dit plus haut, il faut que le peuple congolais, surtout celui de Kinshasa, puisse être solidaire, parce qu’il faut apprendre à être responsable de soi-même et être également responsable des autres. En d’autres termes, si une personne se sent contaminée, qu’elle puisse tout de suite prendre des mesures pour éviter que son entourage soit contaminé.

Il faut que les autorités puissent prendre cette crise très au sérieux. Lorsqu’on voit ce qui se passe en Italie, en Espagne, en France, et en Chine il y a quelques jours, tout le monde dit donc prendre des précautions. C’est pour vous dire que c’est une véritable pandémie.

Ce n’est pas un problème à prendre à la légère. Je demande également à notre Groupe de presse, La Tempête des Tropiques, CNTV et Trinitas-Fm, de continuer sans se fatiguer de mobiliser l’opinion, sensibiliser nos compatriotes, surtout leur montrer que le problème est très sérieux.

Si l’on ne prend pas cette crise au sérieux, on risque d’avoir une véritable hécatombe au pays. A la population de respecter les règles d’hygiène édictées par les institutions internationales et nationales du secteur de la santé, de se laver régulièrement les mains, prendre les distances nécessaires pour échanger avec les autres, de tousser au niveau de coude, etc.