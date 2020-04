Coronavirus : Deo Kasongo au secours des démunis kinois

L’opérateur économique Deo Kasongo, a fait don le Lundi 30 Mars de vivres et produits de première nécessité dans quelques Eglises de Kinshasa. Ce geste donne le ton de l’élan de solidarité patriotique en faveur de 2000 ménages démunis, dans un contexte où Kinshasa s’apprête à tout moment de connaître les moments les plus difficiles du Coronavirus et entrer en confinement total.

Cinq camions de vivres et produits de première nécessité ont été mis à la disposition de l’Eglise catholique et de quatre Églises de Réveil, sélectionnées en vue d’organiser la distribution à leurs membres. « Il s’agit des sacs de riz, des cartons de poissons salés et des poulets, des cartons de gels désinfectants, du savon antiseptique, des cartons de lait, sucre, etc. Nous envisageons une distribution organisée par les Églises à travers leurs circuits respectifs en tenant compte des règles d’hygiène et mesures gouvernementales prises pour lutter contre le COVID-19 en RDC », a précisé l’homme d’affaire.

Deo Kasongo est d’avis que le confinement total des Kinois est la mesure salutaire à respecter, afin de limiter l’expansion de la pandémie. Cependant, soutient-il, l’application de cette mesure implique une alternative en terme de soutien patriotique aux Kinois les plus démunis.

C’est dans ce sens qu’il a motivé les opérateurs économiques, les philanthropes et autres personnes de bonne volonté à soutenir cet élan de solidarité patriotique en faveur des ménages démunis, afin de les soutenir pendant le confinement total. « Je suis pour le confinement total. Mais un confinement qui ne s’accompagne pas des moyens permettant aux kinois d’avoir de quoi se nourrir et se protéger contre la pandémie ne fonctionnera pas.

J’ai foi que le Chef de l’Etat saura apporter les bonnes réponses au moment opportun pour tous. En attendant, J’apporte ma petite contribution pour cette catégorie de la population kinoise des 24 communes. Mais j’invite d’autres personnes de bonne volonté à faire pareil, plus nombreux nous seront plus de familles seront soutenues », a conclu le donateur.

Par Carroll Madiya