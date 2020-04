Jouant aux pyromanes alors le pays face à la Covid-19 : Gédéon Kyungu traqué, Mwanda Nsemi rappelé à l’ordre!

Face à cette situation intolérable, le Chef de l’Etat a ordonné la traque et l’arrestation du chef de la milice Bakata Katanga, tandis qu’une mise en garde sévère est adressée au chef de la secte Bundu dia Mayala

Par YHR

Le président de la République vient d’ordonner la traque et l’arrestation immédiate de Gédéon Kyungu Mutanga, chef de la milice Bakata Katanga, en fuite après sa « tentative insurrectionnelle » manquée du dimanche 29 mars dernier à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga.

Cette décision a été prise à l’issue d’une réunion du Conseil supérieur de la défense, tenue le 30 mars à Kinshasa à la Cité de l’Union Africaine (UA).

Au sortir de cette réunion, le ministre de la Défense nationale, Aimé Ngoy Mukena, a déclaré que le numéro un rd congolais a fait part de sa plus grande consternation à la suite de l’insécurité créée, lundi à Lubumbashi, par Gédéon Kyungu et sa milice, causant la mort d’hommes.

Le chef de l’Etat a ordonné l’envoi à Lubumbashi de responsables au plus haut niveau, pour élucider cette question et établir les responsabilités. Dans certains milieux, les voix s’élèvent pour exiger que Kinshasa saisisse la Cour Pénale Internationale (CPI), afin que le milicien Gédéon Kungu soit poursuivi pour « crimes contre l’humanité », au regard des atrocités que lui et ses miliciens ont commises. En effet, avant de se rendre à la MONUSCO le 16 mai 2006, Gédéon et sa milice ont fait régner la terreur au Katanga, commettant des exactions diverses et variées telles que tueries de masse et actes de cannibalisme, viols ou encore pillages.

Pour rappel, condamné à mort en 2009, l’homme s’était évadé en 2011, avant de se rendre en octobre 2016, avec une centaine de miliciens. Curieusement, lors de sa reddition, Gédéon Kyungu portait un tee shirt à l’effigie de Joseph Kabila, le président de la République de l’époque !

Ne Mwanda Nsemi défie aussi l’Etat

Le ministre de la Défense nationale a par ailleurs indiqué que le Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a également déploré le désordre créé le lundi 30 mars à Kinshasa par des adeptes de Ne Mwanda Nsemi, chef de la secte mystico- religieuse Bundu Dia Mayala. « Il a déploré le fait que ces deux événements se déroulent à un moment où le pays est en train de faire face à une guerre asymétrique qu’est COVID19, qui décime nos populations », a insisté Aimé Ngoy Mukena.

Pour rappel, les militants du leader politico-religieux ont défié la police, le matin du 30 mars, avenue Benseke, dans le quartier Ma Campagne, à Kinshasa, pour des raisons non encore élucidées. Le samedi 28 mars, alors que la ville était quasi paralysée, suite à la controverse suscitée par la mesure de confinement décrétée puis annulées par l’autorité urbaine, près d’une centaine d’adeptes de Ne Mwanda Nsemi ont investi le quartier, traumatisant les habitants du quartier.

Cette manifestation non autorisée a donné lieu à une altercation entre adeptes de BDK et la police qui a du faire usage des gaz lacrymogènes et tirer des coups de feu en l’air pour disperser les manifestants. Il s’en est sui des jets de pierre et autres pratiques fétichistes qui n’ont pas eu raison de la détermination de la police à les déguerpir du lieu.

Une source proche du mouvement explique qu’il s’agissait d’un rituel pour célébrer l’anniversaire du chef spirituel qui totalise, depuis le 24 mars, 70 ans d’âge. «Nous célébrons parce qu’il a une mission. Il a été envoyé pour sauver la race noire. Observez aujourd’hui, tout le monde a peur. Les Occidentaux ont fabriqué Ebola et aujourd’hui, c’est le Coronavirus. Les morts sont sortis du cimetière pour lui demander de les délivrer », a dit un adepte !

La version de la police

Le patron de la police de Kinshasa, le général Sylvano Kasongo, a une autre version des faits: « Hier, ils ont barricadé la voie publique. Nous avons envoyé les gens pour leur dire qu’ils n’en avaient pas le droit. Ils nous ont répondu qu’ils étaient en train d’arranger la route. On était surpris ce matin, ces gens ont quitté la résidence du gourou en chantant. Ils disaient qu’ils se rendaient au rond-point Kintambo Magasin pour chasser le coronavirus. Ils avaient prévu de faire des rites à cet endroit ».

Entre-temps, une forte présence policière est placée sur les lieux, pour y maintenir l’ordre et assurer la sécurité sanitaire de la population.