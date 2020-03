A L’occasion de la célébration du mois de la femme : Deux Congolaises primées par « Toutes les Femmes Avec Moi »

La salle des spectacles du Palm Beach, située dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, a servi de cadre le samedi 7 mars, à la cérémonie de remise du prix « femmes de mérite » aux Congolaises qui se sont distinguées dans leurs domaines de prédilection. Cette distinction est décernée par l’organisation non gouvernementale dite « Toutes les Femmes Avec Moi » (TFAM).

La journaliste Angel Nsimba Phaka, ainsi que la motivatrice et entrepreneuse Blanchine Manzanga, ont été honorées, au cours d’une cérémonie ayant eu lieu en présence d’un grand public ainsi que d’autorités et différents chantres de gospel music venus des différents pays d’Afrique et du monde.

Détentrice d’un diplôme de master en journalisme, Angel Nsimba Phaka a œuvré pendant plus de 25 ans comme journaliste et animatrice culturelle au studio Sango Malamu. Elle est connue par les téléspectateurs et auditeurs à travers sa fameuse phrase « Mu Yesu ngu, mu Yesu nsunga ».

Quant à la deuxième bénéficiaire du prix, Blanchine Mazanga, bien qu’absente de la cérémonie, s’est distinguée dans le domaine du coaching des femmes, de la motivation, ainsi que de l’entreprenariat constituant son cheval de bataille.

A en croire le premier récipiendaire, le prix du meilleur journaliste accordé par TFAM est le fruit d’un travail acharné, effectué pendant 26 ans dans le métier du journalisme au studio Sango Malamu. Nsimba Phaka a appelé toutes les femmes journalistes à développer la pudeur dans l’exercice de leur profession.

Au cours d’une interview accordée à la presse, la fondatrice de « Toutes les Femmes Avec Moi », la Révérende Nana Lukezo, a réitéré sa détermination inconditionnelle à investir dans la promotion d’une image positive des femmes en générale. Elle a en outre avancé les raisons d’être de son association.

« TFAM comme organisation a été créé pour valoriser les femmes qui ont marqué les esprits à travers leurs domaines.Depuis 5 ans Nous accordons le prix aux femmes dans les domaines dela politique, économique, culturel, social et tant d’autres domaines au moyen du programme faisant partie de mon association appelée femmes de mérite ».

Les femmes sont vouées à la pudeur

La visionnaire de TFAM a, au cours de son allocution, invité les femmes en général et les Congolaises en particulier à la pudeur. A l’en croire, ce sentiment de réserve, de retenue, de honte et de délicatesse doit être l’élément moteur dans l’exercice de différents métiers que la femme peut exercer. « Nous voulons donner à travers ce programme une image positive de la femme. Cela n’est possible que lorsque la femme reflète la pudeur dans l’exercice de sa profession » a fait savoir Nana Lukezo.

Par Ben Dibanzilua/CP