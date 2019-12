A l’occasion de la Journée des droits de l’homme : ACSPDF plaide pour la protection des droits de l’enfant congolais

L’Action des Chrétiens pour la Solidarité et la Promotion des Droits Fondamentaux (ACSPDF) a organisé, Samedi 14 Décembre 2019, dans le cadre de la journée internationale des droits humains célébré le 10 décembre de chaque année, un atelier sur la promotion et la protection des droits de l’enfant en RDC. Il a été question au cours de cet atelier d’évaluer la problématique de la protection et la promotion des droits des enfants en RDC.

Combien des parents, des éducateurs, et d’agents publics ont la connaissance des droits fondamentaux de l’enfant et l’existence des instruments juridiques portant protection de l’enfant?, telle est la question qui a servi de repère à ces assisses qui ont fait savoir qu’en RDC, les droits de l’enfant ne sont pas bien connus ni du grand public, ni par la majeure partie des gestionnaires de la cité.

« L’enfant est l’un des membres vulnérables de la société dont la croissance, l’épanouissement et son encadrement nécessitent une attention particulière puisque l’avenir de l’humanité et des nations lui incombent. Un enfant dont les droits ne sont pas garantis est un danger latent pour la société «, a fait remarquer le Président de la ACSPDF, M. Achilles Malundu.

Selon ce dernier, cet atelier a été organisé dans le but de vulgariser la Loi n°09/001 du Janvier 2009 portant protection de l’enfant et la Convention relative aux droits de l’enfant; de renforcer les capacites des acteurs principaux de la protection de l’enfant et membres de la société civile; de doter les participants d’un savoir faire pour identifier les abus dont sont victimes les enfants; et de mettre en place les actions de prevention des abus contre les enfants.

Le Président de l’ACSPDF a déploré le fait que malgré la promulgation des instruments juridiques pour la protection de l’enfant, plusieurs d’entre eux sont victimes de stigmatisation et de toutes formes d’exploitation. D’autres par contre sont soumis à des travaux de toute nature et parfois à la mendicité pour subvenir à la survie de la famille.

Pour pallier à cette triste situation qui a pour conséquence d’une part, la non scolarisation de l’enfant alors que le droit à l’éducation est l’un des droits fondamentaux de l’enfant, et d’autre part, l’accentuation de la pauvreté et la criminalité dans la société, l’ACSPDF exhorte le gouvernement congolais à faire de la RDC un espace propice au développement de l’enfant et à la protection de leurs droits car ils constituent l’avenir de ce pays.

Il sied de signaler que l’ACSPDF est une organisation qui a pour mission de contribuer au bien-être et à la défense des droits fondamentaux des enfants, des femmes, pour leur valorisation en tant qu’être ayant des droits et des obligations.

Par Carroll Madiya