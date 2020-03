A l’occasion de la journée internationale des femmes : Hommage posthume de FSPD à Sophie Kanza et Monique Kande

La présidente nationale de cette association, Mme Desy Furaha plaide

pour l’autonomisation de la femme et de la jeune fille en RDC

Par GKM

A l’occasion de la Journée internationale de la Femme célébrée le 08 mars de chaque année, la présidente de l’ONG « Femmes solidaires pour la paix et le développement (FSPD), Desy Furaha a exhorté les autorités congolaises à honorer à titre posthume la mémoire de Mme Sophie Kanza, première femme universitaire congolaise, et ancienne première femme ministre des Affaires Sociales en RDC sous Mobutu.

Mme Desy Furaha a salué également la mémoire de Mme Monique Kande, Présidente, Fondatrice de la Fondation Internationale de la Femme Africaine Pour le Développement(FIFAD), cette dame de fer qui, selon Mme Desy Furaha s’est battue pour la prise en compte de femmes dans le dialogue inter congolais de Sun City. Cet appel a été lancé à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme édition 2020 dont le thème au niveau international est « Je suis de la Génération Egalité, levez vous pour défendre les droits des femmes ».

Pour cette année, le thème national est « congolaise et congolais, levons –nous pour défendre les droits de la femme ». Selon Mme Desy Furaha, de son vivant, Monique Kande avait milité pour l’installation du bureau de l’ONU-Femmes en RDC. Et pour porter plus haut la voix de la femme, feu Mme Monique Kande avait créé la FIFAD.

Pour la présidente de FSPD, la femme africaine, porteuse des valeurs morales de la société est appelée, aux côtés de l’homme, à engendrer une nouvelle identité pour le continent, identité liée à la culture de développement.

Du vivant de Monique Kande, cette figure emblématique du combat de la femme en RDC s’est battue entre autres pour la création d’un observatoire pour la promotion de la femme et du centre d’études et de recherche sur la femme, se souvient encore Mme Desy Furaha.

Championne de la parité

Mme Desy Furaha a indiqué que l’autonomisation de la femme et celle de la jeune fille constitue un champ de bataille essentielle pour sa structure. Son ONG qui milite pour la promotion de la paix en RDC vise à promouvoir l’esprit de solidarité et d’entraide entre les femmes d’une part et avec les vulnérables d’autre part pour la paix, le développement et la reconstruction du pays.

L’oratrice a également fait savoir que la structure qu’elle dirige a pour objectif de promouvoir la solidarité entre les femmes et les filles avec les hommes, en vue de contribuer à la promotion et à la protection de leurs droits.

Plusieurs stratégies sont utilisées par FSPD pour atteindre ces objectifs, notamment la descente sur terrain pour recueillir les besoins des femmes et filles au niveau des communautés locales, afin de subvenir à leurs besoins ; le plaidoyer pour la prise en compte des droits humains des femmes et ceux des jeunes filles rendues vulnérables ; ainsi que la lutte contre la discrimination, rappelle-t-elle.

Mme Furaha précise qu’au-delà des stratégies utilisées, sa structure a comme activités principales le renforcement des capacités des femmes et des jeunes filles, la vulgarisation des lois et instruments juridiques protégeant leurs droits, le réarmement moral de prise en charge et la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, ainsi que les activités génératrices de revenu sans oublier le réarmement moral, psychologique, social des femmes et jeunes filles victimes des violences sexuelles.

FSPD étend ses activités non seulement à Kinshasa mais surtout au Sud –Kivu, Nord -Kivu, Kongo central, Kasaï central et dans une partie de Grand Bandudndu. Dans son travail sur terrain en faveur des femmes et filles rendues vulnérables par la société, l’ONG FSPD prône comme valeurs « l’amour, la solidarité, la compassion le respect, la dignité, la justice et la liberté ainsi que l’égalité ».

Elle est régie par la loi N°004/2001 du 20 juillet 2001 portant réglementation des associations sans but lucratif et aux utilités publiques. Elle a été créée le 24 août 2001 suite à un constat sur l’absence d’entraide et de solidarité entre les femmes. Celle-ci freine leur promotion et leur développement.

Mme Desy Furaha, femme d’un courage exceptionnel

Très présente dans le mouvement de la société civile congolaise, surtout des organisations défendant les droits de la femme, Mme Desy Furaha est une femme dotée d’un courage exceptionnel pour défendre les femmes et filles vulnerables.

Forte de son Master en Droits de l’homme et Droit International Humanitaire obtenue à l’Université de Kinshasa, la présidente de FSPD se bat pour l’autonomisation de la femme et la jeune fille. Elle est aux premières loges du combat pour l’autonomisation et d’auto-prise en charge des femmes en RDC.

Dans ses interventions sur les médias, Mme Desy Furaha prêche la paix sociale entre les communautés, en vue de bannir la discrimination entre celles-ci. Elle appelle souvent les autorités compétentes à s’impliquer, en vue de contribuer à l’amélioration des droits humains des femmes et enfants rendus vulnérables.

« Rendre autonome les femmes par la formation et l’information, lutter contre la pauvreté par les activités génératrices des revenus et l’apprentissage des métiers » constituent le combat de Mme Desy Furaha à travers son ONG FSPD.