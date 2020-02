Accident de la route By Pass : léthargie dans la prise en charge des victimes

L’ONGDH VSV qui fait ce constat recommande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante, en vue d’établir les responsabilités

Par GKM

Dans un communiqué daté du 19 février 2020, la Voix des Sans Voix pour les droits de l’Homme (VSV), une organisation de droit congolais de défense et de promotion des droits de l’homme déplore la léthargie dans la prise en charge des victimes de l’accident du 16 février 2020 sur la route By Pass au niveau de l’arrêt Triangle à Kinshasa.

L’organisation exhorte le gouvernement central à diligenter une enquête indépendante, en vue d’établir les responsabilités et d’indemniser les victimes.

L’organisation fondée par Floribert Chebeya prie Kinshasa de débloquer d’urgence les moyens financiers, matériels… nécessaires et de les mettre à la disposition des Centres hospitaliers hébergeant les blessés internés pour toutes fins utiles.

La structure exige aussi la prise en charge effective des obsèques des personnes décédées dans cet accident meurtrier. Pour ce faire, la VSV soutient la mise en place d’une commission de suivi de prise en charge efficace des accidentés.

Au gouvernement provincial de Kinshasa, l’organisation exhorte le chef de l’administration urbaine à renforcer les mesures de contrôle technique et mécanique des engins roulant et aussi, à conscientiser des chauffeurs quant à la sécurité par l’entretien régulier et le bon usage de leurs engins sur les voies publiques.

It/Une boucherie humaine

Ce grave accident de circulation enregistré à Kinshasa sur la route By Pass non loin de l’Arrêt-bus Triangle a été provoqué par un camion ben dont la plaque d’immatriculation est 4095BF 01. Ce gros camion, vraisemblablement en panne de freins, a percuté sur son passage d’autres véhicules de transport en commun et personnels, des motos, des piétons…sur le lieu de l’accident, note la VSV dans son communiqué.

Selon les informations recueillies par la VSV, le chauffeur du camion n’a pas pu maitriser le véhicule bondé de moellons lorsqu’il a pressenti le danger imminent et s’est sauvé en sautant de l’engin qu’il a abandonné avec à son bord dans la cabine deux convoyeurs.

Le bilan de cet accident fait état de nombreuses pertes en vies humaines, des dizaines de blessés graves ainsi que des véhicules de transport en commun et personnels fortement endommagés et déclassés. La VSV signale que ce camion ben a fait un tonneau avant d’échouer dans la maison de commerce construite le long de l’avenue By Pass juste en face du carrefour dénommé « Triangle » où se trouve la Station Total.

Il s’agit notamment du Dépôt de ciment situé à côté de la Terrasse Barcelone de Triangle où ledit camion a terminé sa course meurtrière. L’association salue la célérité avec laquelle certaines autorités sont descendues sur le lieu de l’accident ainsi que quelques gestes d’assistance symbolique émaillés des promesses d’assistance conséquente de la part du gouvernement en faveur des accidentés dont certains dans un état très critique (traumatismes crâniens, abdominaux, thoraciques, maxillo-faciaux…).

Désolation

Le constat fait par la VSV sur terrain est que la plupart des Centres hospitaliers et les Cliniques Universitaires ayant reçu les accidentés continuent à attendre trois jours après des moyens conséquents en termes de produits pharmaceutiques, de matériels et de l’argent pour une prise en charge efficace et complète des victimes. Ce qui énerve la VSV qui estime que les officiels n’étaient pas préoccupés à disponibiliser rapidement, comme sous d’autres cieux, les moyens nécessaires pour sauver la vie des accidentés.

La VSV note qu’aux Cliniques Universitaires où de nombreux accidentés graves ont été acheminés, les autorités n’y ont apporté qu’un lot de produits pharmaceutiques sans moyens financiers requis seulement le mardi 18 février 2020. Préoccupée par le sort des blessés internés victimes de l’accident tragique, la VSV a dénombré seize rescapés à la Clinique Mubiala où une dame se réclamant du ministère de l’Intérieur a retiré lundi 17 février 2020 la facture pro-forma des soins médicaux tout en promettant d’y repasser.

Depuis lors, rien n’est fait alors que le non-paiement des factures des médicaments pris à crédit dans des pharmacies voisines pour sauver en toute urgence des vies humaines expose déjà ladite Clinique et ses médecins à une forte pression de recouvrement financier de la part des créanciers.

Il en est de même pour le Centre hospitalier « Marcello médical » qui avait reçu huit rescapés le 1er jour dont quatre en état critique ont été transférés aux Cliniques Universitaires de Kinshasa. L’association relève le cas de trois membres d’une même famille de M. Mbenza Patrick dont deux notamment Mlles Kuma Kama Mpiakala (âgée de 22 ans), Kuma Kama Biongo (âgée de 19 ans) ont été blessées, tandis que la petite Mbiokolo Galiana (âgée de 5 ans) est décédée sur le coup.

Des sources sur terrain indiquent que des hôpitaux privés évoqués par la VSV dans son document continuent à attendre les subventions promises par le gouvernement pour assurer la prise en charge médicale efficace et efficiente des accidentés de la route By Pass.