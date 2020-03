Après 32 ans : Eddie Murphy redevient Akeem dans « Coming 2 America »

Il s’agit de la suite de » Un prince à New York «

Par Yves Mitondo

Longtemps attendu, le film » Coming 2 America « , suite du long-métrage « Coming to America » » Un prince à New York « , doit sortir en salle en décembre de cette année. Dans cet opus réalisé par Craig Brewer, le personnage principal, le prince Akeem Joffer (Eddie Murphy), alors qu’il se trouve sur le point de monter sur le trône du Zamunda, découvre qu’il a un frère dénommé Lavelle(Jermaine Fowler), qui vit aux Etats-Unis, dans le borough du Queens. Honorant la dernière volonté de son père, le Roi Jaffe Joffer (James Earl Jones), Akeem décide donc de retourner aux États-Unis avec son acolyte Semmi (Arsenio Hall).

Wesley Snipes , Rick Ross et …Davido

Cette suite du premier film voit revenir une série d’acteurs comme John Amos, qui reprend son costume de Cleo McDowell, Shari Headley, dans celui de Lisa McDowell, Vanessa Bell Calloway, qui jouait la belle Imani Izzi ou encore Louie Anderson, qui incarnait Maurice, un employé blanc de l’établissement de restauration rapide de Cleo McDowell, dans le premier opus.

Quelques nouveaux acteurs apparaissent comme Wesley Snipes , dans le rôle du général Eazie, le comédien Tracy Morgan, la Sud-africaine Nomzamo Mbatha. Il y a aussi le chanteur nigérian Davido et le rappeur étasunien Rick Ross.

Un film très populaire en RDC

Dans » Un prince à New York « , sorti en salle aux USA le 29 juin 1988, le prince Akeem de Zamunda, obligé de se marier à une femme qu’il n’a jamais vue auparavant, selon la tradition de la maison royale à son 21e anniversaire, décide de rompre avec la coutume et va chercher l’amour de sa vie aux États-Unis. S’installant à New York, dans le Queens, le jeune fait croire qu’il est un pauvre étudiant africain afin de trouver une femme qui soit véritablement attiré par lui et non par sa richesse et son pouvoir.

Il tombe amoureux de la belle et intelligente Lisa McDowell, fille de Cleo, l’irascible propriétaire d’un fast-food. Mais la jeune femme est fiancée à Darryl Jenks (Eriq La Salle), héritier d’un gros fabricant de produits pour cheveux afros. Akeem doit en plus se défendre contre les assauts de Patricia (Allison Dean), la petite sœur de sa bien-aimée. Ce film, diffusé de nombreuses fois en RDC, y est très populaire.

Tourné essentiellement aux USA

Le tournage de » Coming 2 America « , a débuté en août 2019, à Atlanta en Géorgie. Il a également eu lieu à New York. Quant à celui de » Un prince à New York « , il s’est déroulé à Los Angeles, Simi Valley et New York.