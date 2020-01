Augmentation du quota de la femme au sein de l’exécutif national

L’année 2019 a par ailleurs également marquée par l’augmentation du quota de la femme au sein du gouvernement dirigé par le Premier-ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Contrairement aux différentes équipes gouvernementales ayant défilé en République Démocratique du Congo, l’actuelle a fait un effort de pouvoir enregistrer en faveur de la femme un taux de participation de 17%.

En plus, des postes jusque-là occupés par les hommes ont été donnés à la femme, à savoir les postes de Vice-Premier ministre et de ministre d’Etat. Cette légère augmentation constatée à ce niveau a été appréciée par les différentes associations militant pour les droits des femmes. Mais, elles pensent que des efforts sont encore à fournir pour la mise en pratique effective de l’article 14 de la Constitution qui prône la parité « homme-femme ».

Il convientde signifier que la mise en œuvre de la parité reste encore un défi à relever dans le pays. « La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L’Etat garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans lesdites institutions », stipule cet article 14.

Raison pour laquelle, la mise en pratique de cette disposition légale demeure encore un long processus à parcourir. Et pourtant, cette parité est un droit accordé à la gente féminine non pas une faveur. Ainsi, les responsables des partis politiques et regroupements politiques censés proposés les noms de leurs membres pour la formation du gouvernement devrait prendre en compte cet aspect de la parité.

En d’autres termes, les congolaises ont égalementdroit de se retrouver dans les institutions de la République afin de contribution au développement de leur pays. Une chose est sûre, c’est que les femmes doivent joindre leurs efforts en menant des actions dans le but de gagner le combat de la parité.

