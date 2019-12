Axées sur les technologies de l’information et le développement humain : Les 23èmes journées scientifiques de l’USAKIN ont vécu

Comme chaque année, la tradition a été encore respectée en ce mois de décembre 2019 à l’Université Saint Augustin de Kinshasa (USAKIN) où le corps académique, les étudiants et des chercheurs ont débattu pendant quatre jours ( en long et en large sur retrouvésdéjà en pleins préparatifs des 23ème journées scientifiques prévues du 11 au 14 décembre en cours et dont le thème principal sera axé sur « Les technologies de l’information et le développement humain ».

La première journée de ce 23ème rendez-vous scientifique organisé par l’USAKIN avec le concours financier de MISSIO AACHEN a été marquée par le mot de bienvenu et le discours d’ouverture prononcés par le professeur F. Diatezulwa, Recteur de l’Université Saint Augustin de Kinshasa, dont les beaux et imposants bâtiments sont situés sur la 18ème rue, à Limete.

Plusieurs professeurs d’universités se sont ensuite succédé à la tribune durant les quatre jours de travaux, pour plancher sur les interrogations que suscitent les nouvelles technologies de l’information (TIC) en Afrique.

il a été, entre autres, question de savoir si les TIC sont réellement porteuses de développement pour tout homme et tout l’homme, de réfléchir sur la perception africaine des TIC, et de chercher à comprendre si les TIC sont sans incidence réelle sur l’organisation politique, économique, sociale, et écologique en Afrique.

A travers des débats et ateliers, professeurs d’universités, étudiants et chercheurs se sont employés à explorer les transformations qu’entrainent les TIC dans nos sociétés africaines, étant donné que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent l’un des défis majeurs auxquels sont actuellement confrontés le monde et, particulièrement, le continent africain.

Les TIC, forces motrices des sociétés modernes

L’organisation des 23ème journées scientifiques autour des nouvelles technologies de l’information est justifiée. Car, à l’Université Saint Augustin on considère que la sciences et les technologies sont devenues des forces motrices des sociétés modernes, dans la mesure où leur production s’accompagne de leur diffusion pour la consommation par l’homme.

De l’avis de nombreux scientifiques et des observateurs avertis, l’heure est aujourd’hui aux techniques de l’information et de la communication. Celles-ci se présentent donc comme le lieu par excellence de la convergence entre l’informatique, les télécommunications et l’audio-visuel.

Les 23èmes journées scientifiques de l’USAKIN n’ont pas manqué d’évoquer les avantages qu’offrent les TIC dont l’impact dans le développement des peuples est visible. On peut citer, à titre d’exemple, le fait que la circulation de l’information est désormais obtenue en temps réel.

Cependant, ces avantages sont en contradiction avec les inquiétudes que suscitent les TIC concernant notamment la difficulté liée au contrôle des sources d’information (cas des réseaux sociaux), au choix à opérer devant la pléthore d’informations disponibles, à l’isolement accru des utilisateurs, à la garde de l’identité culturelle, au blanchiment d’argent, à la délocalisation du travail… A cela vient aussi s’ajouter la banalisation de la nudité due aux images osées véhicules par la pornographie.

D’où les interrogations que les TIC suscitent en Afrique et qui ont été évoquées abondamment au cours des journées scientifiques qui viennent de se tenir à l’Université Saint Augustin, à la grande satisfaction de son Recteur, le professeur F. Diatezulwa.

Les recommandations issues de ces 23èmes journées scientifiques seront évoquées dans nos prochaines éditions.

