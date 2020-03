Cause du décès du Général Delphin Kahimbi : Félix-Antoine Tshisekedi mal compris, la MONUSCO clarifie

Certaines langues soutiennent que la déclaration du Chef de l’Etat est de nature à torpiller la tournure de l’enquête en cours, alors que ces propos selon lesquels le décès du Général serait dû à la pendaison n’empêche en rien la poursuite normale de cette enquête

Par Marcel Tshishiku

Le Chef de l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré, vendredi 6 mars, que d’après des éléments d’informations en sa possession, il s’avère que le décès du Général Delphin Kahimbi serait dû à une pendaison.

Le Président de la République a fait cette déclaration dans sa communication au Conseil des ministres, en rapport avec l’évolution de l’enquête sur ce cas de décès enregistré dans la ville de Kinshasa où le Général a été retrouvé mort le 28 février.

Dans les milieux socioprofessionnels de la capitale congolaise, certaines langues ont laissé entendre que ces propos sont de nature à orienter la tournure de l’enquête en cours.

Et pourtant, des analystes affirment que le Chef de l’Etat a tout simplement tenu à informer les membres du Gouvernement de la République de la survenance d’un cas nécessitant des investigations approfondies de la part des services compétents.

Partant de cette observation et loin d’affirmer la cause du décès du Général, le Chef de l’Etat a annoncé qu’il a décidé de diligenter une enquête indépendante à l’initiative de la MONUSCO. Cette dernière a été donc sollicitée pour diriger la commission d’enquête visant à élucider les causes réelles du décès.

La source a également expliqué que cette commission devrait travailler indépendamment d’une autre commission d’enquête mise sur pieds par le Haut commandement de l’armée nationale. Dans cette optique, les observateurs avertis estiment que les propos du Chef de l’Etat n’influent en rien sur le déroulement de l’enquête, ni sur ses résultats, tant il est clair que les investigations en cours vont continuer pour confirmer ou infirmer l’hypothèse du Chef de l’Etat et éclairer la lanterne de l’opinion qui se montre perplexe.

Appui technique et logistique de la MONUSCO

A la lumière de dernières nouvelles fournies par son porte-parole, Mathias Gillman, la MONUSCO s’est d’ailleurs engagée à apporter son appui technique et logistique chaque fois que le Gouvernement le lui demandera. » La MONUSCO n’est pas mandatée à mener des enquêtes sur quoi que ce soit. Elle dispose des compétences techniques et scientifiques en matière d’analyse médico-légale.

C’est dans ce domaine-là que les autorités congolaises ont sollicité un soutien que nous apportons, conformément à ce que nous essayons de faire « , a relevé le porte-parole. En guise de rappel, feu Général Delphin Kahimbi a été, quelques jours avant sa mort, suspendu de ses fonctions de chef d’Etat-major adjoint des Forces armées congolaises de la République Démocratique du Congo (FARDC) en matière de renseignements militaires.Il a été, en plus, empêché de sortir du territoire national pour se rendre dans un pays étranger ; puis, interpellé par le Conseil national de sécurité. Le jour de sa mort, il devait, une fois de plus, être entendu par la même instance.

Le nom du chef d’Etat-major adjoint des FARDC en matière de renseignements militaires figure sur la liste des personnalités congolaises proches de l’ancien Président Joseph Kabila Kabange, sanctionnées par la communauté internationale, notamment l’Union européenne, pour entraves au processus électoral, violation des droits de l’homme, interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire des Etats membres de l’organisation du vieux continent.

En attendant l’aboutissement des enquêtes concernant le décès du Général Delphin Kahimbi, d’autres sources annoncent, sauf imprévu, l’enterrement, ce jeudi 12 mars, de la dépouille mortelle du Directeur de la 3ème Direction de contre espionnage et surveillance des frontières, Lukaku Kakesa Léon, lui aussi retrouvé mort le 2 mars à son domicile.