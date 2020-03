Centre Intégré des Services Multisectoriels de N’Djili : Les victimes des violences basées sur le genre visitées

Les ambassadeurs de l’espace Schengen, des USA et du Canada, en compagnie du Dr Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix 2018, ont visité, jeudi 12 mars, le Centre Intégré des Services Multisectoriels (CISM) de N’Djili situé dans la ville de Kinshasa, pour se rendre compte de la prise en charge holistique des victimes des violences basées sur le genre (VBG).

A cette occasion, ces ambassadeurs ont suivi un exposé sur la présentation du CISM, focalisée sur 7 points, dont la présentation de l’Hôpital Général de Référence de N’Djili, la genèse du CISM, la structure et le fonctionnement du CISM, les activités et résultats obtenus par volets, la prévention des VBG, les forces et avantages du CISM, les défis et plaidoyer.

Le 2ème exposé a porté sur la présentation du « Programme conjoint de lutte contre les VBG : justice, autonomisation et dignité des femmes et des filles en RDC », dit « Programme JAD », qui est financé par le Canada de l’ordre de 18 millions de dollars canadiens, pour un délai de 5 ans.

La mise en œuvre du Programme JAD est confiée aux 3 agences du Système des Nations Unies, à savoir le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ; le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) ; le Bureau Conjoint des Nations Unies pour les Droits de l’Homme (BCNUDH).

Il a pour objectif d’œuvrer pour la réduction durable des VBG. Comme perspective, le Programme JAD vise à consolider, professionnaliser et institutionnaliser les activités du CISM, en vue d’amener les instances compétentes de la RDC à allouer un budget conséquent à la lutte contre les VBG.

Enfin, les ambassadeurs des USA, Canada, France, Allemagne, Suède, Grande-Bretagne, Union Européenne, ainsi que le Dr Denis Mukwege ont procédé à une visite guidée des locaux du CISM installés au sein de l’Hôpital Général de Référence de N’Djili, autrement appelé « Centre Hospitalier Sino-Congolais », depuis avril 2019.

Le CISM assure une prise en charge médicale, psychosociale, juridique et judiciaire, autant que la réinsertion socioéconomique des survivantes et survivants de viols et autres types de VBG. Grâce aux sensibilisations organisées au sein des communautés par les acteurs de la prévention, ces victimes sont orientées au CISM pour les soins médicaux gratuits.

La visite des ambassadeurs s’est terminée au stand des productions des victimes, aménagé dans le même site.

Par Marcel Tshishiku