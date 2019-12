Clôture de célébration de la Journée des PVH : La ministre Esambo promet la mise en œuvre des recommandations formulées

A l’issue de deux journées de réflexion à Kinshasa, les personnes vivant avec handicap (PVH) ont formulées une série de recommandations pour l’amélioration de leurs conditions sociales. Il s’agit notamment de doter les provinces des Centres d’approvisionnement en produits dermatologiques en faveur des personnes atteintes d’albinisme et de faciliter l’exonération pour les matériels orthopédiques.

Il s’agit encore de répertorier, réhabiliter et équiper les centres d’hébergement, de formation et d’encadrement des PVH ou encore de renforcer la scolarité tout comme l’éducation des enfants handicapés, à tous les niveaux. Ils souhaitent également que la loi organique tienne compte de la représentation des PVH et autres personnes vulnérables, notamment les albinos et les peuples autochtones dans les institutions tant publiques que privées du pays sur le plan local, provincial et national.

Tenir compte de la représentation des PVH et autres personnes vulnérables

Prenant la parole, la ministre déléguée aux Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap et d’autres groupes vulnérables, Me Irène Esambo, a promis que les recommandations de Kinshasa et celles qui viendront des différentes provinces seront appliquées. « Toutes ces recommandations de Kinshasa et des provinces vont constituer le point de départ pour l’élaboration de notre politique et notre stratégie nationale concernant la protection sociale des PVH en République démocratique du Congo », a-t-elle affirmé.

Devant ses pairs, Me Esambo a remercié le Chef de l’Etat, Félix Tshisekedi, qui a compris que la question des PVH devrait vraiment être au centre des préoccupations de la République, avant de signaler « qu’il ne cesse de nous accompagner dans le cheminement de la mise en œuvre de programme de notre ministère. Son message du 3 décembre, nous a fortifié et encouragé pour que nous puissions aller de l’avant ».

La RDC a besoin de tous ses fils et filles pour la reconstruction nationale

La ministre a aussi reconnu l’implication du Premier ministre, Sylvestre Ilunga, qui avait délégué personnellement le Vice-Premier ministre, ministre de la Justice, Célestin Tunda, lors de la célébration de la Journée des personnes handicapées, le 3 décembre 2019. « Ceci est un signe qui montre que l’ensemble de notre gouvernement est avec nous dans la recherche des solutions dans l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées », a poursuivi la ministre.

Avant de clôturer officiellement la célébration de la Journée internationale des PVH, Me Esambo a remercié les PVH pour leur participation, ainsi que ceux venus des autres provinces. Elle dit être satisfaite du fait qu’ils ont compris que la RD Congo a besoin de tous ses fils et filles pour la reconstruction nationale.

Par Tantia Sakata