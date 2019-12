Commune de Lingwala : Le Dr Kamanga sollicite des moyens pour la réhabilitation complète de l’hôpital central du camp Lunfungula

Dans l’objectif de faire le point sur l’état d’avancement des travaux de l’hôpital Central de Référence de la Police Nationale Congolaise (HCRP), le Directeur chef de service de santé de la PNC, le Dr Joe Kamanga Mwana Ntenda, a organisé, samedi 14 décembre 2014, une visite guidée à l’intention des professionnels des médias.

Accompagné de son adjoint et d’autres collaborateurs, le Commissaire divisionnaire adjoint a montré à la presse, preuve à l’appui, ce qui se fait comme travaux de réhabilitation afin de permettre à cet hôpital d’accueillir les malades dans les meilleures conditions possibles. Ainsi, cela a permis aux journalistes présents de se rendre compte de l’effectivité des travaux qui, selon le médecin Chef de service, sont à 30% de réalisation.

Au deuxième niveau, par exemple, où seront logés la pédiatrie, la gynécologie-obstétrique, la maternité et le bloc opératoire, les travaux sont presqu’à la fin, et des lits sont déjà placés dans les chambres. Outre les deux chambres Vip qui seront équipées de deux lits, chacune, plus un salon, les autres chambres accueillent au moins six lits, climatisées et dotées des installations sanitaires.

C’est grâce à la première tranche de dotation octroyée par le gouvernement de la République, dans le cadre du programme d’urgence de 100 jours du Chef de l’Etat, que le HCRP est en train d’être modernisé pour répondre aux normes standard.« Nous avons été inscrits dans ce programme d’urgence. En tant que projet de la police, nous avons bénéficié d’un crédit échelonné sur trois tranches. A ce jour, la première tranche reçue nous a servi à réhabiliter le bâtiment, à acquérir les équipements et du matériel et à doter nos 26 structures provinciales de santé en médicaments en une seule fois », a indiqué le Dr Kamanga.

Interrogé sur la longue durée de la réhabilitation de l’hôpital alors lancée en 2007, le Directeur chef de service de HCRP a signifié que le financement a fait défaut. Raison pour laquelle, il a sollicité du gouvernement l’apurement de tous les fonds nécessaires pour une réhabilitation complète de ce complexe médical de deux niveaux. Et de poursuivre : « lorsque je suis arrivé à la tête de ce service il y a deux ans déjà,je m’étais fixé comme seul objectif de rendre cet hôpital opérationnel. Voilà pourquoi, nous nous sommes inscrit dans la vision du Chef de l’Etat qui prône l’amélioration du bien-être des policiers, des militaires et de la population congolaise, en général ».

Un hôpital ouvert à toute la population

Basé au camp Lufungula, dans la commune de Lingwala, ce Centre hospitalier est ouvert à toute la population congolaise, contrairement à l’idée reçue. « C’est une aberration de dire que c’est l’hôpital de la police, étant donné que cette structure est ouverte à toute la population. Nous recevons également des malades civils », a précisé le responsable de la santé de la PNC.

Pour le Dr Kamanga, son défi est de faire de cette structure un hôpital pilote. D’ailleurs, note-t-il, son centre dialyse ,s’occupant de personnes ayant une pathologie rénale, figure parmi les plus grands que compte le pays. Notons que la deuxième tranche attendue consistera à continuer la réhabilitation, à acquérir d’autres équipements, à renforcer l’autonomie du Centre de dialyse. Tandis que la troisième tranche sera alignée pour le service d’imagerie où seront installés le scanner, l’échographie et la mammographie.

Doté du matériel moderne, l’hôpital prend notamment en compte le recyclage de personnel. « Nous sommes en partenariat avec les cliniques universitaires donc la formation continue nous préoccupe », a conclu le Directeur chef de service Kamanga.

Par Tantia Sakata