Commune de Ngaliema : L’Avenue Nzolana/Kinshasa entièrement coupée

Les populations de Malueka et Sanga-Mamba crient au secours

Par A.M/CP

Les pluies diluviennes qui se sont abattues la semaine passée à Kinshasa n’ont pas qu’endeuillé de nombreuses familles dans les communes de Mont-Ngafula et Kisenso. Elles aussi ont coupé plusieurs routes de première importance. C’est le cas notamment de l’Avenue Nzolana (pour les habitants de Lukunga et Kinshasa pour les habitants de Bumba), qui relie l’Université Pédagogique Nationale (UPN) à la place Pompage, où est érigé le saut-de-mouton.

En effet, cette route est à présent coupée aux niveaux du dépôt Mabaya et Zamba Ndangi, créant ainsi des flaques d’eau et rendant impraticable d’un côté, le tronçon Pompage-Malueka et de l’autre, le tronçon Sanga-Mamba-UPN. Dès lors, les quartiers Lukunga et Bumba, longés par les avenues Kinshasa à Bumba, et Nzolana à Lukunga, sont dans un état de délabrement très avancés.

Cette situation est provoquée, selon certaines sources, par la suspension inattendue des travaux d’asphaltage lancés avec fracas à la place Pompage, mais arrêtés sans raison valable connue du public, environ 2 km vers la place Régideso. Par ailleurs, la non construction des caniveaux le long de cette artère, du côté non asphalté, est à la base de cette situation déplorable. Coupée à plusieurs endroits, ce tronçon routier est jonché d’érosions, qui ont englouti des parcelles entières.

Face à cette situation, les populations des quartiers Lukunga et Bumba sollicitent l’intervention des autorités compétentes en vue de la reprise des travaux sur cette route d’intérêt socio-économique, par laquelle passera le développement de cette partie enclavée de la capitale.