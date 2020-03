Coronavirus : la Coordination pour le Changement de Mentalité appelle à la solidarité nationale

Face à la pandémie de maladie à coronavirus qui ébranle la RDC et le monde entier, la Coordination pour le Changement de Mentalité (CCM), un service spécialisé de la Présidence de la République, est sortie de son silence. Dans une déclaration faite mercredi à la presse à Kinshasa, le Coordonnateur de la CCM, Jacques Kangudia, et ses deux adjoints, Justin Bendesana et Jacques Kambala Tshilombo lancent un vibrant appel aux Congolais pour qu’ils adoptent un comportement responsable afin de vaincre la pandémie de maladie à coronavirus.

» Alors que nous sommes en train de vivre aujourd’hui sur la Terre avec la pandémie de maladie à coronavirus virus qui est un phénomène d’une ampleur grave, il est déplorable qu’il y ait des Congolais qui prennent cela à la légère « , a dit Jacques Kangudia.

Pour lui, cette pandémie qui est en train de décimer la race humaine doit être prise au sérieux.

Le Coordonnateur de la CCM interpelle ses compatriotes et leur demande de prendre l’engagement de poser des actes responsables au regard de ce qui a été ordonné et recommandé par le Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi. Il demande aussi à ses compatriotes d’éviter dans la mesure du possible des sorties qui ne sont pas indispensables et de recourir aux méthodes simples de prévention de cette maladie comme se laver les mains régulièrement.

Le Coordonnateur adjoint de la CCM chargé des opérations, Justin Bendesana a, quant à lui, insisté sur la discipline qui doit caractériser chaque Congolais pour vaincre le nouveau coronavirus. Pour sa part, Jacques Kambala, Coordonnateur adjoint de la CCM chargé de l’administration et des finances a mis l’accent sur la solidarité qui doit se manifester chez les Congolais en cette période difficile. Que ceux qui ont des moyens viennent en aide aux personnes vulnérables et démunies qui sont autour d’eux, a-t-il lancé. » Partageons les gants, les masques, les désinfectants et cela nous aidera tous « , affirme Jacques Kambala.

Une prière avec jeûne de jeudi à dimanche recommandée

Le Coordonnateur pour le Changement de Mentalité en RDC, Jacques Kangudia qui est aussi pasteur et berger d’une Eglise chrétienne, a saisi l’occasion pour annoncer l’organisation d’une prière avec jeûne sur toute l’étendue de la RDC à partir de jeudi 26 mars 2020 à minuit jusque dimanche 29 mars 2020 à midi pour implorer Dieu, afin que l’Eternel délivre la RDC de la pandémie de coronavirus.

Il a ainsi lancé un appel à tous les serviteurs et servantes de Dieu, à tous les Congolais, chrétiens et non chrétiens, à se joindre à cette prière. Chacun devra prier là où il se trouve, a-t-il précisé. De jeudi à dimanche, à midi, chacun devra prendre 5 minutes de prière en faveur de ceux qui souffrent de cette maladie car la Bible dans le livre d’Esaie 53 : 5 dit que » C’est par ses meurtrissure que nous sommes guéris « , a-t-il soutenu.

Il faudra aussi prier à 18h pour clôturer le jeûne du jour et à minuit, les serviteurs et servantes de Dieu devront rester éveiller dans la prière. Le dimanche, jour de la clôture du jeûne à 12h, il faudra prier pendant 5 minutes.

Par Norbert Tambwe