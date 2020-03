Coronavirus : Ruée sur les masques de protection à Kinshasa !

Face à l’engouement, tout doit être mis en œuvre dès maintenant par les autorités

du pays pour éviter une rupture de stocks des équipements de protection

Par TSM

Depuis l’annonce d’un cas de coronavirus confirmé mardi à Kinshasa par le ministère de la Santé, certains Kinois ont commencé déjà à porter des masques dans le but de se protéger contre toute contamination. Selon le constat fait dans la ville, des conducteurs, des élèves, des sentinelles et autres citoyens étaient en masque. Ce premier reflexe quelques heures après la révélation de la présence du coronavirus montre que la psychose règne déjà dans la capitale de la République Démocratique du Congo.

Ce qui est sûr est que certains observateurs craignent la rupture de stocks à Kinshasa comme cela a été déjà constaté dans d’autres pays. Point n’est besoin de souligner que capitale compterait plus ou moins 15 millions d’habitants qui auraient certainement besoin des masques pour éviter la contamination.

En cas de rupture de stocks, la situation risquerait d’être compliquée étant donné que certains pays ont déjà interdit l’exportation de ces masques et autres matériels de protection. Il s’agit notamment de la Russie qui a interdit l’exportation de masques, de respirateurs et de combinaisons dangereuses pour garantir l’accès aux articles aux médecins traitant les patients atteints de coronavirus et au public, en vertu d’un décret publié mercredi 4 mars, avait révélé l’AFP.

A cela s’ajoute l’Allemagne qui, à travers un décret, interdit aussi l’exportation de matériel médical de protection (masques, gants, etc.). Même l’Algérie a également interdit l’exportation des masques de protection. Face à cette réalité, il revient au gouvernement congolais de pouvoir prendre toutes les mesures adéquates afin de trouver une réponse adéquate par rapport à ce problème.

Car outre, certaines mesures préventives proposées par le ministère de la Santé, il y a aussi l’usage des masques. Ces derniers doivent impérativement être à la portée de chaque habitant de la capitale parce que la demande va s’accroître dans les jours à venir.

Actuellement, c’est le plus grand défi que les autorités congolaises sont appelées à relever pour sauver des milliers de vie, freiner la propagation et permettre à chaque citoyen de vaquer à ses occupations avec prudence.