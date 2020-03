Craignant des contaminations de la pandémie à partir du pays voisin : La RDC ferme sa frontière avec le Rwanda à Bukavu

Le gouvernement provincial du Sud-Kivu, province congolaise partageant la frontière avec le Rwanda, vient de fermer totalement les postes frontaliers de Ruzizi 1 et 2, afin de mettre la population de cette ville à l’abri de la pandémie du coronavirus dont quelques cas sont déjà signalés au Rwanda voisin.

C’est dans ce cadre que la frontière de Ruzizi 1 est totalement fermée depuis le dimanche 22 mars, à en croire une source onusienne.

Selon Le gouvernement provincial du Sud-Kivu, cette décision a été prise au regard du risque d’importation du Coronavirus.

Et c’est le vice-gouverneur de province, Marc Malago, qui l’a annoncé dimanche matin à la presse de Bukavu, avant de se rendre personnellement à la frontière Ruzizi 1e et 2 pour constater l’effectivité de cette mesure.

La décision, à en croire la même source, s’inscrit dans le cadre d’un renforcement des mesures nationales visant à éviter la contagion de la maladie à Coronavirus. Surtout que la province du Sud-Kivu est sous menaces sérieuses au niveau interne et externe, au regard de la frontière qu’elle partage avec les pays limitrophes déjà touchés par la maladie.

Les conséquences se font sentir

Quant aux conséquences de cette fermeture de la frontière, les échos qui nous parviennent indiquent qu’elles se font déjà sentir à Bukavu. Pour preuve, depuis dimanche dernier, les marchés locaux sont pris d’assaut par les ménagères qui se précipitent pour faire des provisions, estimant que les heures prochaines ne sont pas rassurantes.

La frontière fermée est la principale voie de ravitaillement du Sud-Kivu en vivres et produits non alimentaires. En outre, la plupart des citoyens congolais de Bukavu ont choisi de vivre dans la province rwandaise de Cyangugu et faire des traversées matin et soir.

Le gouvernement provincial du Sud-Kivu, à en croire une dépêche de Radio Okapi, envisagerait même le renforcement de toutes les mesures contre le Coronavirus par un arrêté provincial qu’il pourrait signer cette semaine.

Par ailleurs, toute personne en provenance de la ville de Kinshasa pour le Sud-Kivu est directement mise en quarantaine pendant quatorze jours dans un cadre qui est déjà disponible, selon les sources du gouvernement provincial.

Outre la frontière de Ruzizi 1, le gouvernement provincial du Sud-Kivu a également fermé la frontière entre la RDC et le Burundi, au poste de Kavimvira à Uvira. L’annonce a été faite dimanche par le maire de Bukavu devant les medias locaux.

Par DMK