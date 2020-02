Daniel Craig pour la dernière fois James Bond dans le film « Mourir peut attendre »: Dans cet opus, il reprend du service pour une ultime mission

James Bond revient en avril prochain pour une 25ème aventure, dans le film » Mourir peut attendre « . L’acteur britannique Daniel Craig devrait incarner pour la cinquième et dernière fois l’espion 007. Dans ce film, réalisé par Cary Joji Fukunaga, sur un scénario signé Scott Z. Burns, et Phoebe Waller-Bridge, d’après une histoire de Neal Purvis et Robert Wade, inspiré par l’œuvre de Ian Fleming, James Bond n’est plus en service et profite d’une vie tranquille aux côtés de Madeleine Swann (Léa Seydoux).

007 en vacances

Mais son répit est de courte durée, car l’agent de la CIA Felix Leiter (Jeffrey Wright) fait son retour pour lui demander un service. Sa mission, secourir un scientifique kidnappé, va se révéler plus traître que prévu, et mener 007 sur la piste de Safin (Rami Malek), un ennemi possédant une nouvelle technologie particulièrement dangereuse.

Dans cet énième opus, bond se retrouve notamment face à Nomi (Lashana Lynch), une agent 00 pour les services secrets du Royaume-Uni.

Aussi « dure à cuire » qui lui, elle le menace même un moment de lui mettre une balle dans le genou. L’espion retrouve également son supérieur, le chef du MI6 « M » (Ralph Fiennes ), ainsi que ses complices « Q » (Ben Whishaw ) et Miss Moneypenny (Naomie Harris), tout comme son éternel ennemi Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz).

Pour endosser une ultime fois le smoking de 007, Craig a obtenu un cachet faramineux, dont le montant reste secret. On peut toutefois avoir une idée de la somme, lorsqu’on sait que pour le précédent opus, « 007 Spectre » sorti en 2015, il avait perçu quelques 55 millions d’euros, montant incluant sa performance d’acteur, une partie des recettes, mais aussi de juteux contrats de sponsoring.

Mais les producteurs Barbara Broccoli et Michael G. Wilson ont disposé d’un budget de 250 millions de dollars. Il faut dire que la société de production EON Productions, de la famille brocoli, ne produit que des « James Bond ». Pour cette fois, elle s’est alliée à la MGM.

Un cachet faramineux

Daniel Craig est né le 2 mars 1968 à Chester, en Grande-Bretagne. Sixième acteur à interpréter James Bond au cinéma, il fait ses débuts dans le rôle de l’agent James Bond de matricule 007 dans « Casino Royale » en 2006, puis continue deux ans plus tard avec « Quantum of Solace », « Skyfall » en 2012, « Spectre » et « Mourir peut attendre ».

Il est le fils de Timothy John Wroughton Craig (qui sert dans la marine marchande et exerce divers métiers) et d’Olivia Williams (professeur d’art). Élevé dans la petite ville de Frodsham, il étudie ensuite au lycée de Hilbre à West Kirby (Wirral). Craig s’installe à Londres, à seize ans, pour rejoindre le National Youth Theatre. En 1991, il est diplômé de la Guildhall School of Music and Drama.

C’est en 1992 que le jeune homme fait ses premiers pas au cinéma dans « La Puissance de l’ange » de John G. Avildsen, aux cotés de Stephen Dorff, John Gielgud, Armin Mueller-Stahl et de l’immense Morgan Freeman.

Par Yves Mitondo