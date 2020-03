Destruction du matériel d’une radio au Nord-Kivu : OLPA exige des sanctions

L’Observatoire de la Liberté de la presse en Afrique (OLPA) exige à travers un document, des sanctions après la destruction du matériel de la radio rurale Ishango, station communautaire émettant à Kyavinyonge, chefferie située à plus de 80 kms de Beni, à 300 kms de Goma.

Selon OLPA, la radio rurale Ishango a été saccagée, le 14 mars 2020 dans la soirée, par le président de la Société civile de Kyavinyonge accompagné des personnes se réclamant de cette structure. Ils ont pris d’assaut les installations du média et ont endommagé le matériel de la radio (émetteur, mixeur, ordinateur) réduisant la radio au silence.

Les techniciens trouvés sur le lieu ont été brutalisés, regrette OLPA. Ce responsable de la société civile et ses partisans accusent ce média d’avoir diffusé une intervention de Jimmy Safari Kasereka, chargé de communication de la Coopérative des pêcheurs de Virunga (COOPEVI) appelant la population à l’obtention du bon d’accès de COOPEVI avant toute entrée de matériaux de construction à Kyavinyonge.

OLPA condamne cette destruction méchante du matériel d’un média qui n’a commis aucun forfait et les actes de vengeance privée de cet acteur et de ses partisans. Il s’agit manifestement d’une atteinte à la liberté de presse et des actes prévus et réprimés par le Code pénal congolais livre II.

L’organisation exige l’arrestation immédiate des auteurs de ces actes ainsi que la réparation de tous les préjudices subis par la radio rurale Ishango.

Par GKM