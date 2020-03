Drazen Cvetkovic remplace Mihayo à la tête du staff technique de Mazembe

Pamphile Mihayo n’est plus l’entraîneur du TP Mazembe. Il a été limogé samedi 7 mars 2020, après l’élimination de son équipe en quarts de finale de la Ligue des champions par les Marocains de Raja de Casablanca (Maroc). Il est remplacé à ce poste par Drazen Cvetkovic.

Dans un communiqué, le président du club, Moïse Katumbi, demande à tous les supporters d’apporter leur soutien au nouvel entraîneur, Cvetkovic, « pour la suite du championnat national Ligue 1 de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) où Mihayo laisse ses poursuivants directs avec 13 points d’écart. »

Moïse Katumbi remecie Mihayo Kazembe et son adjoint Charles Musonda, pour tout ce qu’ils ont apporté à l’équipe. « Dans la recherche d’une nouvelle étoile sur son maillot, le TP Mazembe aura encore besoin de leurs services. C’est pourquoi, ils iront en Europe pour leur perfectionnement », écrit Moïse Katumbi dans son communiqué.

En tant que joueur, Mihayo Kazembe a remporté deux titres de Ligue des champions en 2009 et 2010. Il a aussi joué la finale de la Coupe du monde en 2010, contre Inter Milan. Vainqueur des deux Super Coupe d’Afrique en 2010 et 2011.

En tant qu’entraîneur adjoint du club, Pamphile Mihayo est champion de la Ligue des champions en 2015, vainqueur de la Coupe de la Confédération et une Super Coupe en 2016. En 2017, il a gagné une Coupe de la Confédération en 2017.

R.O