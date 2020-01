Du porc végétal, c’est désormais possible !

Une entreprise étasunienne a mis au point une recette de porc végétal. Elle comprend du soja, de l’huile de tournesol et de l’huile de coco. Selon ses inventeurs, le produit ne contient aucune hormone animale ni d’antibiotiques.

Une journaliste du site technologique américain The Verge, qui a gouté au produit, explique qu’il a effectivement le goût du cochon et une texture spongieuse.

La recette a été déclinée sous différentes formes: des boulettes, des sandwichs vietnamiens ou encore des spécialités japonaises. Les produits portent tous un nom différent: Impossible Pork Banh Mi, Impossible Pork Char Siu Buns, Impossible Pork Dan Dan Noodles, Impossible Pork Katsu et Impossible Pork Sweet, Sour and Numbing Meatballs.

Pour le moment, aucun porc végétal n’est commercialisé.

Au cours du mois de janvier, la société proposera une recette de saucisse, l’Impossible Sausage. Cette dernière sera proposée au menu de 139 restaurants, rien qu’aux États-Unis. L’ « Impossible Porc », comme il a été baptisé, est destiné aux végétariens, aux végétaliens, mais aussi aux personnes qui souhaitent réduire leur consommation de viande. Les personnes religieuses sont également ciblées.

Par YHR