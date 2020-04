Effet covid-19 : le Gouvernement suspend pour trois mois de TVA sur des produits de première nécessité

Le conseil des ministres a décidé, le vendredi 27 mars dernier, qu’une série de produits de première nécessité ne vont temporairement plus être soumis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) à l’importation sur la production et la vente« durant trois mois ». Lundi, le ministère de l’Economie en a transmis la liste à celui des Finances.

C’est en effet le cabinet du ministre de l’Economie qui a répertoriés les produits devant bénéficier de la suspension de cette TVA. La décision a été prise par le conseil des ministres pour soutenir les activités économiques nationales en cette période de crise due au coronavirus.

La liste des produits retenus:

– farine de froment locale et importée

– farine de maïs locale et importée

– riz

– haricots

– sucre local et importé

– huile locale et importée

– poisson surgelé

– poisson salé

– sardines à l’huile

– volaille

– pilchards

– sel marin

– viande de porc

– viande de bœuf

– concentré de tomate

– lait en poudre

– fruits

– bières, boissons gazeuses et eaux minérales locales

– savons

– allumettes

–détergents

Par YHR