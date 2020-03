Effets de la Covid-19 : Le franc congolais poursuit sa dépréciation !

L’afflux de la monnaie nationale sur le marché parallèle, les effets de la pandémie de coronavirus sur les importations, et le déclenchement de l’opération de paie des agents et fonctionnaires de l’Etat seraient en partie à la base de cette détérioration

Par YHR

L’année 2020 en cours s’annonce très difficile pour la République Démocratique du Congo qui, en plus des défis à relever sur le plan sanitaire suite à la pandémie déclarée de coronavirus, doit aussi batailler dur pour stabiliser le cadre macro-économique.

Mais, concernant ce dernier défi, le pessimisme semble gagner du terrain, compte tenu du comportement actuel du franc congolais qui poursuit sa dépréciation par rapport au dollar américain sur le marché parallèle. En effet, le dollar US, qui se négociait à 1.760 (mille sept cent soixante) FC pour le taux le plus élevé et à 1.730 (mille sept cent trente) FC le taux le plus bas, la semaine du 9 au 16 mars, est passé à 1.762 (mille sept cent soixante-deux) FC et 1740 (mille sept cent quarante) FC à la fin de la semaine dernière.

D’après plusieurs cambistes interrogés, cette dépréciation serait due à l’afflux de francs congolais sur le marché parallèle et au déclenchement de l’opération de paie des agents et fonctionnaires de l’Etat, entamée depuis le samedi 14 mars. A cela s’ajouterait également l’insuffisance des réserves de change à la Banque Centrale du Congo (BCC) pour la couverture des importations.

Effets de la Covid-19 sur les importations

La baisse des importations occasionnées par l’épidémie du coronavirus, dont les effets négatifs se font déjà sentir sur les devises générées par les services de douane, a aggravé la situation économique, déjà fragile suite à la faible mobilisation des recettes du premier trimestre 2020.

Le ralentissement de la situation économique consécutif à la Covid-19 sévissant à travers le monde, plus particulièrement en Chine, qui compte plus de 60 % d’opérateurs miniers, ainsi que la baisse de prix des métaux sur le marché international, constituent les grandes causes de la dépréciation du franc congolais sur le marché de change.

Le franc congolais, qui avait commencé le mois de mars 2020 en affichant une relative stabilité, soit 1.748 (mille sept cent quarante-huit) FC le dollar, a amorcé une dépréciation au milieu de la première quinzaine du mois de mars avec un taux oscillant entre 1.730 (mille sept cent trente) FC pour les moins offrants et 1.752 (mille sept cent cinquante-deux) FC pour les plus offrants.

Contenir l’inflation

Le Comité de conjoncture économique, en collaboration avec la Banque Centrale du Congo (BCC), a pris l’engagement de contenir l’inflation, afin de préserver le cadre macroéconomique caractérisé par la hausse des prix des biens et services sur le marché national.

Dans ce cadre, le gouvernement à travers le ministère des Finances, a instauré le système des bons du trésor. Celui-ci consiste à racheter les francs congolais, afin de les remettre dans le circuit bancaire en vue de leur maîtrise et absorber la masse monétaire en circulation pour contenir l’inflation.

A cette opération s’ajoute le rachat des devises étrangères auprès des opérateurs économiques du secteur minier au taux de 1.730 (mille sept cent trente) FC le dollar américain, pour consolider les réserves de change à l’importation. Ces réserves de change ont sensiblement diminué et se situent à moins d’un milliard de dollars américains.

Un cadre macroéconomique toujours fragile

Certains analystes économiques estiment que le cadre macroéconomique de la RD Congo demeure encore fragile car soutenu, en grande partie, par la production minière, qui subit actuellement les effets négatifs du marché international.

Ces effets entrainent une baisse de prix des matières premières de grande exportation sur le marché international, passant de 99.000 (quatre-vingt-dix-neuf mille) USD à près de 37.000 (trente-sept mille) USD pour la tonne du cobalt, et de plus 7.000 (sept mille) USD à près de 6.000 (six mille) USD pour la tonne du cuivre.