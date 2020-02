ESU : Trois assistants de l’ISP/Kikwit sous-utilisés depuis onze ans !

Trois assistants nommés, mieux notifiés comme tels depuis l’année 2009 par la direction générale de l’institut supérieur pédagogique (I.S.P) de Kikwit, dans la province du Kwilu, sont sous-utilisés depuis onze (11) ans après leur reconnaissance en cette qualité.

L’ASBL « Fraternité des natifs de Kikwit », FRANAKI en sigle, qui dénonce cette irrégularité rapporte qu’au lieu que ces enseignants du supérieur soient utilisés au sein de l’Institut, la Direction générale préfère les employer comme enseignants de l’école d’application (EDAP) de l’ISP/Kikwit !un membre de la FRANAKI qui déplore cette situation sous couvert de l’anonymat, dit ne pas comprendre l’attitude de la Direction générale de cet Institut qui n’arrive pas à mettre à la disposition de ces trois assistants leurs charges horaires. Au lieu de cela, s’indigne la source, la direction de l’Institut persiste sans raison valable dans sa volonté de voir ces enseignants pourtant payés comme assistants de l’I.S.P/Kikwit, continuer de prester au cycle secondaire.

Curieusement, ajoute encore la même source, les trois assistants concernés font partie des départements de français et d’histoire. Pire encore, ils sont tous ressortissants d’une même tribu et se sentent quelque peu discriminés, d’autant plus que d’autres assistants sur les onze (11) qui avaient été notifiés en 2009 comme eux ont déjà des charges horaires correspondantes.

Il se raconte dans certains milieux d’enseignants de l’I.S.P/Kikwit qu’un professeur de l’Institut influencerait actuellement cette situation de statuquo.

Le même professeur, raconte-t-on, ne vivrait pas aussi en odeur de sainteté avec les membres du comité de gestion actuel de l’I.S.P. La sous-utilisation prolongée de ces trois assistants cause un sérieux préjudice contre l’Institut, car ces cadres formateurs sont appelés à se former davantage pour servir dignement demain cet Institut en qualité de professeurs.

En onze années de sous-utilisation de ces enseignants, l’I.S.P/Kikwit a déjà beaucoup perdu dans un environnement scientifique caractérisé par un déficit de professeurs attitrés dans plusieurs universités et institut supérieur du pays. Il est à relever au passage qu’une dame qui constituait la quatrième de ces assistants venait d’avoir sa charge horaire.

Allez-y comprendre !

Vaut mieux tard que jamais, dit-on. La direction générale de l’I.S.P/Kikwit peut toujours se racheter en régularisant la situation de ces trois assistants, afin de favoriser un climat de travail empreint de paix et de sérénité au sein de cet institution d’enseignement supérieur.

Par Roberto K./CP