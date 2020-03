Grace à la Coopération Allemande :Un projet multisectoriel contre les violences basées sur le genre à Mwenga

C’est au cours d’un entretien avec les différents leaders communautaires et leaders locaux qu’une délégation de la Fondation Panzi a annoncé l’installation d’un projet multisectoriel à Mwenga. Ce projet financé par l’organisation allemande GIZ sera exécuté pendant une année afin de répondre efficacement à la recrudescence des violences sexuelles et basées sur le genre, et prévenir la perpétuation de ce genre d’actes dans le futur.

Lors de cette rencontre, la notabilité de Mwenga a adressé un message de reconnaissance à la Fondation Panzi pour avoir tenu compte des recommandations émues quand le projet Ushindi [devenu Tushinde Ujehuri] fermait ses portes à Mwenga centre. La population de Mwenga, qui se sentait délaissée, avait suggéré à la Fondation Panzi de maintenir une représentation au sein de la communauté pour la prise en charge des cas qui seraient enregistrés plus tard.

Ainsi, à travers ce projet qui vient d’être installé, il est prévu l’achat d’un terrain et la construction d’un immeuble qui servira tant de Clinique Juridique que de maison d’hébergement, pour les bénéficiaires.

Pour Hilaire Isobya, représentant du chef de chefferie de Basile aux assises, la venue de ce projet jouit de toute sa pertinence car le besoin reste énorme.

Par ailleurs, Isobya s’est réjoui de constater enfin que la Fondation Panzi » va rester pour toujours « .

» Cette fois-ci la Fondation Panzi ne va pas loger. Elle va acheter une parcelle et construire une clinique juridique qui va rester pour toujours ; mais aussi les interventions seront axées sur les crimes internationaux « , a-t-il annoncé.

Pour d’autres acteurs engagés dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, cet acte est un symbole que la Fondation Panzi reste préoccupée par la situation de la femme et de la jeune fille dans le territoire de Mwenga.

Mme Felista Bembeleza, du service de Genre, Familles et Enfants a estimé qu’il ne leur manquait qu’une telle structure pour rendre effective l’assistance des victimes des violences sexuelles. Pour elle, la Fondation Panzi a répondu à la plus grande préoccupation de son service, car ils recevaient bien de cas qu’ils ne pouvaient pas prendre en charge avec adéquation faute d’expertise et de local spécialisé.

4 axes prioritaires

Ce projet va axer son accompagnement sur quatre axes prioritaires à savoir, l’aspect juridique et judiciaire, l’accompagnement psychosocial, le référencement en médical ainsi que la sensibilisation sur la masculinité positive.

A cet effet, dans la logique du modèle holistique de Panzi, le projet prévoit des séances de sensibilisation au droit, des formations à l’égard des leaders communautaires, des assistants psychosociaux et des parajuristes.

Le projet de prévention et réponse aux violences basées sur le genre au Sud-Kivu sera exécuté, sur une durée d’un an (soit jusqu’à la fin de l’année 2020), à Mwenga, à Walungu, dans la ville de Bukavu, à Uvira ainsi que dans le territoire insulaire d’Idjwi.

Par GKM