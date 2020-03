Impact de la Covid-19 sur le social et l’économie : Un mémo des opérateurs économiques remis au Premier ministre

Le document contient des propositions des mesures à prendre afin d’atténuer l’impact du Coronavirus sur le social et l’économie de la RDC

Par Lucien Kazadi T.

Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a eu une séance de travail avec les opérateurs économiques de la RD Congo, hier lundi 23 mars 2020. Cet entretien qui a eu lieu à la primature, était axé sur l’impact de la pandémie de Coronavirus sur le plan socio-économique dans le pays.

Il s’agissait d’une séance de travail d’évaluation qui a permis à la délégation des opérateurs économiques de remettre au Chef du Gouvernement central « un mémorandum contenant des propositions de mesures à prendre dans la plupart de secteurs d’activités, afin d’éviter plus d’impact du Coronavirus sur le social et l’économie de la RD Congo.

Ces opérateurs économiques qui sont membres de la Fec, de la Fenapec, de la Copemeco et de l’Anep ont, avant tout, suivi les précisions sur la situation de la Covid-19 de la part du docteur Jean-Jacques Muyembe, coordonnateur technique de la Cellule de riposte et des mesures de prévention contre la Coronavirus.

Quelques membres du Gouvernement central ainsi que le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, Deogracias Mutombo ont aussi pris part au travail. Il s’agit du ministre de la Santé, Eteni Longondo, et de son collègue de la Classe Moyenne, Petites et Moyennes Entreprises, Justin Kalumba, ainsi que les vice-ministres de l’Economie Nationale, Didier Lutundula, et des Finances, Junior Mata.