Journée internationale des personnes vivant avec handicap : La Banque mondiale et la FENAPHACO ont fêté ensemble à Kinshasa

La Banque mondiale et la Fédération nationale des associations des personnes handicapées de la République Démocratique du Congo (FENAPHACO) ont célébré ensemble, le mardi 10 décembre, dans la ville de Kinshasa, la journée internationale des personnes vivant avec handicap (PVH), lors d’une cérémonie organisée par cette institution de Breton Wood à son siège sur le boulevard Tshatshi, dans la commune de la Gombe.

En lieu et place de son directeur des Opérations, Jean-Christophe Carret, parti en mission de service, la Banque mondiale a, à travers son délégué Pierre Joseph, rappelé que cette journée est célébrée le 3 décembre, mais elle a été reportée au 10 décembre en raison des contraintes majeures.

« La date n’a pas été choisie au hasard. En effet, le monde célèbre aujourd’hui la journée internationale des droits humains. C’est donc un double évènement que nous célébrons sur des thématiques aussi proches que cohérentes », a poursuivi le délégué de la BM, Pierre Joseph, ajoutant que les Nations Unies ont instauré la journée internationale des PVH en 1992 comme une opportunité, non seulement de promouvoir les droits et le bien-être de ces personnes dans toutes les sphères de la société et du développement, mais aussi de sensibiliser davantage à leur situation sous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle.

Dans le même ordre d’idées, la Banque mondiale a expliqué que, cette année, la journée internationale des PVH met l’accent sur l’autonomisation des personnes pour un développement inclusif, équitable et durable, comme prévu dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui s’engage à « ne laisser personne de côté » et à reconnaître le handicap comme une question intersectorielle à prendre en compte dans la mise en œuvre de ses 17 Objectifs de développement durable (ODD).

La Banque Mondiale a adopté le thème de l’année « L’avenir est accessible » qu’il aborde sous différents angles, afin de veiller à promouvoir un milieu de travail et une culture favorisant l’intégration et l’inclusion.

Avancées en RD Congo

Dans cette optique, la Banque a également déclaré que son bureau en RD Congo a choisi de focaliser son attention sur le développement des carrières et les installations accessibles, avant d’énumérer les défis à relever et des avancées significatives enregistrées, dont la création, au sein du Gouvernement de la RD Congo, d’un ministère délégué dévolu à la PVH, ainsi que l’amélioration en RDC, du cadre légal en faveur de cette personne, à la faveur des lois actuellement en cours.

Pour accompagner ces progrès, la Banque Mondiale a pris des engagements couvrant l’éducation, les technologies et les innovations, les transports, le suivi à travers les mécanismes de mesure, afin de rendre compte des progrès et des défis, le focus sur les femmes, les filles et les situations de fragilité comme les conflits…

Application de la Convention des Nations Unies

Pour sa part, le coordonnateur national de la FENAPHACO, Me Pindu-di-Lusanga Patrick, a rappelé que la première célébration d’ensemble par son organisation et la Banque mondiale de la journée internationale des PVH est la résultante d’un plaidoyer mené depuis 2014.

Il a exprimé son entière satisfaction de l’aboutissement heureux de cette démarche qui, de son avis, va déboucher sur l’amélioration des conditions de vie des PVH et permettre de connaître les chiffres dont les partenaires de la FENAPHACO ont besoin pour intervenir.

Me Pindu-di-Lusanga Patrick a également souligné l’importance de l’éducation comme socle du développement et souhaité voir la Banque mondiale s’y impliquer, sans oublier l’éducation professionnelle.

Il a, enfin, insisté sur l’obligation pour le Gouvernement congolais d’appliquer la Convention des Nations Unies relative aux droits des PVH, d’une part, et de présenter le rapport initial sur l’application de ce texte juridique international, d’autre part.

Après le jeu de questions-réponses entre les organisateurs et les PVH ayant assisté nombreuses à la fête, Mme Irène Esambo, ministre en charge des Questions de PVH déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales, a clôturé la cérémonie qui était animée par l’orchestre Elikya Musica, composé de PVH.

