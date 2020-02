Kinshasa Bopeto : les marchés pirates persistent à travers la ville

Deux semaines après le passage du Gouverneur de la ville province de Kinshasa, Gentiny Ngobila, dans certaines communes pour interdire les vendeurs à occuper les altères afin d’exercer leur commerce, les marches pirates persistent au marché central de Kinshasa appelé communément «ZANDO» et autres coins de la capitale.

Ce sont des marchés pirates très visibles sur des avenues comme Itaga, Kato et Ruakadingi. Les vendeurs de ces marchés, après avoir été chassé de ces endroits interdits, ne cessent d’y réapparaitre progressivement prétextant qu’ils ne trouvent pas des cadres approprié pour bien vendre leurs produits.

A cause justement de leur entêtement, la plupart de ces vendeurs perdent les marchandises, parce qu’ils sont chaque fois brutalisés et pourchassés par les agents de l’ordre commis à cette opération Kin Bopeto, initiée par le Gouverneur de la ville province de Kinshasa.

D’autres encore préfèrent dépenser un peu d’argent pour corrompre ces agents qu’ils supplient de les laisser vendre afin de subvenir aux besoins de leurs familles.

Trop de risques

Si les autorités de la ville insistent et ne veulent pas de cette vente à la sauvette, devenue de plus en courante dans la capitale, c’est pour éviter les risques que courent souvent ces vendeurs, victimes des accidents de circulation sur les altères où ils écoulent leurs produits.

Ces vendeurs laissent les étalages vides dans le marché et préfèrent s’installer le long des grandes artères. Beaucoup des produits à vendre sont étalés à même le sol exposant les Kinois au risque de plusieurs maladies de mains sales (fièvre typhoïde, diarrhée, etc.). Certains de ces vendeurs indiquent qu’à cause de la saleté, de la boue qui envahissent les marchés, beaucoup des clients ne veulent pas pénétrer ces marcher pour faire les achats. Ils préfèrent par contre acheter les produits sont exposés le long des avenues.

Ils soutiennent également qu’ils écoulent bien leurs produits quand ils sont étalés le long des artères. Tous ceux qui soutiennent l’opération Kin Bopeto encouragent les autorités de la ville à renforcer cette mesure qui va dans le sens de décourager des vendeurs récidivistes. Certains observateurs accusent les agents commis à cette opération de favoriser cette pratique prohibée. Au lieu de faire bien leur travail, ces agents se contentent de se faire corrompre avec 200FC, 300FC, et 500FC que leur donnent les vendeurs.

Par Thony Kambila