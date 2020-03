Kinshasa : la Journée internationale des femmes sera célébrée ce dimanche au stade des martyrs

En République démocratique du Congo, la Journée internationale des droits des femmes, qui tombe un dimanche, sera célébrée à l’esplanade de stade des Martyrs de la Pentecôte, sous le thème : « Congolaises et Congolais, levons-nous pour défendre les droits des femmes ». Tandis que sur le plan international, le 8 mars va être commémoré avec comme thème : « Je suis de la génération égalité : levez-vous pour les droits des femmes ».

« Congolaises et Congolais, levons-nous pour défendre les droits des femmes »

Cette célébration connaîtra la participation de plusieurs femmes venues de différents horizons. Outre le défilé, les Congolaises devraient également se saisir de cette opportunité afin de réfléchir sur le combat mené pour la promotion de leurs droits. Point n’est besoin de souligner que les femmes de la RDC font face à plusieurs défis, notamment pour la mise en application de leurs droits.

La parité homme-femme, pourtant inscrite dans la Constitution, reste encore une simple théorie. Et certains postes de responsabilité semblent demeurer l’apanage des hommes. Ainsi, lors de la récente nomination des hauts magistrats par le Chef de l’Etat, aucune femme n’a figuré sur la liste.

Cela prouve à suffisance que ces Congolaises ont encore du chemin à parcourir jusqu’à obtenir la satisfaction de leurs revendications à tous les niveaux de responsabilité. Le monde était comparé à un oiseau qui ne peut mieux voler qu’avec ses deux ailes, tel est le cas avec l’homme et la femme, censés œuvrer ensemble pour le développement de l’humanité.

Bilan Beijing 25 ans après

Il convient de signaler qu’en 2020, la Journée internationale des femmes, coïncide avec le 25ème anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing adopté en 1995 lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing, en Chine. Vingt ans après, ce Programme d’action fera l’objet d’évaluation dans chaque pays et la Rd Congo s’inscrit également dans cette logique dans le but de sensibiliser les communautés.

Il sera aussi question d’évaluer les 12 domaines critiques de Beijing, à savoir femme et pauvreté ; femme, éducation et formation ; femme et santé ; femme et violences ; femme et économie ; femmes et conflits armés ; femmes et prise des décisions ; mécanismes institutionnels chargé de favoriser la promotion de la femme ; les droits fondamentaux des femmes ; femmes et médias ; femmes et environnement et la petite fille.

C’est par rapport à ces piliers que les dirigeants de chaque pays devraient évaluer leurs actions et les progrès réalisés en faveur des droits des femmes 25 après l’adoption du Programme d’action de Beijing. Pour l’ONU femmes, le Programme d’action de Beijing est considéré comme la feuille de route la « plus progressiste en matière d’autonomisation des femmes et des filles partout dans le monde ».

Par Tantia Sakata