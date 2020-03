Kongo Central : Les jeunes du territoire de Seke Banza appelés à un comportement responsable

La Dynamique des Jeunes forces vives de la société civile pour le changement (DYNAJEC-RDC) et l’ONG Amour sans Frontière, par l’entremise de son président national, Me Néhémie Lumbuku exhorte les jeunes du territoire de Seke Banza, dans la Province du Kongo Central, à observer un comportement responsable envers les ainés.

Cette exhortation fait suite à un manquement affiché par certains jeunes de ce coin de la RDC envers les élus de Seke Banza. En tant que leader et encadreur des jeunes, Me Néhémie Lumbuku appelle ces derniers à être reconnaissant vis-à-vis de leurs élus qui, depuis leur élection au niveau de l’Assemblée nationale et de l’Assemblée provinciale, posent des actes encourageants en vue de développer tant soit peu cette partie du pays.

» Aujourd’hui le territoire de Seke Banza a son terrain de football homologué où peut se faire jouer les matches du niveau national grâce aux efforts d’un notable que nous devons respecter « , a martelé Me Néhémie Lumbuku. Ce dernier estime que malgré les divergences dues aux appartenances politiques, les jeunes de Seke Banza doivent avoir du respect envers les ainés.

Le président national de la Dynamique des Jeunes forces vives de la société civile pour le changement (DYNAJEC-RDC) et de l’ONG Amour sans Frontière estime que le gouvernement central ou ke gouvernement provincial, avant de nommer quelqu’un à un poste de responsabilité, doit recourir aux notables de son milieu d’origine afin de connaitre sa moralité et sa capacité à promouvoir la bonne justice et l’amour.

Par GKM