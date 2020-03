La lutte contre le coronavirus se radicalise à Kinshasa : Cinq formations médicales préparées pour accueillir des personnes atteintes

Il suffirait d’un simple appel téléphonique gratuit pour y être accueilli et examiné

Par Bamporiki Chamira

Des sources concordantes et dignes de fois proches du ministère de la Santé indiquent que la lutte contre le coronavirus se radicalise aussi bien à Kinshasa que dans les régions de l’arrière-pays. Concernant particulièrement la capitale où quatre cas de cette maladie ont été notifiés, il vient d’être décidé la réhabilitation de cinq hôpitaux et leur fourniture en équipements appropriés pour accueillir des personnes atteintes de Covid-19 ou supposées telles avant un examen approfondi qui décidera de la suite !

Une démarche digne d’éloges

Une liste non encore exhaustive des hôpitaux qui bénéficieront de ces deux importantes interventions des pouvoirs publics à Kinshasa se présente de la manière ci-après : hôpital de l’Amitié Sino-congolaise, clinique Kinoise, clinique Ngaliema, hôpital de la rive et enfin, hôpital de Kinkole.

En vue de permettre à un plus grand nombre possible de malades potentiels de bénéficier de l’urgence de services à organiser au sein des établissements hospitaliers précités, les autorités responsables ont décidé de la mise en place d’une ligne téléphonique pour des appels gratuits entre le public et les hôpitaux en question qui se chargeront de sélectionner des cas à examiner ou non en rapport avec leur mission !

L’opinion publique s’émeut à l’idée que la démarche digne d’éloges de l’Etat prendra énormément de temps avant de se concrétiser alors que l’urgence de la situation sur le terrain s’impose. Qu’en pense l’homme de la rue à Kinshasa qui a perdu son sourire légendaire face à la montée fulgurante du coronavirus ?