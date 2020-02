La VSV pour une solution urgente aux revendications des magistrats et du personnel judiciaire

Dans un document, la Voix des Sans Voix pour les droits de l’Homme (VSV),une organisation de droit congolais de défense et de promotion des droits humains , suit avec attention le déclenchement lundi 10 février 2020, de la grève illimitée des magistrats réunis au sein de leur banc syndical comprenant le Syndicat Autonome des Magistrats du Congo (SYNAMAC), le Syndicat des Magistrats du Congo (SYMCO), de la Justice Indépendante (JUSI) et de l’Intersyndicale dont le sit-in a été observé au Palais de Justice. Par ce mouvement de grève, les magistrats des Cours et Tribunaux de Kinshasa tout comme des provinces revendiquent, entre autres, l’augmentation de leurs salaires ainsi que l’amélioration de leurs conditions de travail.

La VSV invite instamment le Chef de l’Etat à tout mettre en œuvre, en sa qualité de Magistrat suprême, pour que des solutions rapides et appropriées soient trouvées par le Gouvernement congolais aux revendications légitimes des hommes et femmes de loi. L’organisation exhorte également Kinshasa à trouver des solutions urgentes, appropriées et durables aux revendications légitimes des juristes, en améliorant leurs salaires et leurs conditions de travail ainsi que ceux du personnel judiciaire.

L’association fondée par Chebeya prie le gouvernement de la RDC à mettre en place une politique de répartition équitable du revenu national pour ainsi mettre un terme entre autres aux injustices criantes entre animateurs des institutions de la République.

Depuis 2011

En effet, c’est depuis 2011 que la proposition du nouveau tableau barémique avait été soumise auprès du gouvernement, mais sans réaction positive de la part de ce dernier. Il revient à la VSV que la précarité des conditions de vie et de travail des magistrats les exposent à la corruption et à la concussion…, les empêchant ainsi de dire correctement le droit, et ce, de manière indépendante et équitable dans l’intérêt des justiciables. Cette situation n’a fait qu’envenimer l’effritement de la confiance de la population vis-à-vis de la justice.

Tout en soutenant les revendications du reste légitimes des magistrats, la VSV souhaite que le gouvernement y réserve une réponse à la fois positive et appropriée, car il est anormal que les animateurs des trois autres institutions en l’occurrence le Président de la République, le Gouvernement et le Parlement soient grassement payés, sauf ceux du pouvoir judiciaire.

Fin des intouchables

Sur un autre registre, la VSV salue les nominations récentes au sein de la magistrature opérées par le Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vendredi 7 février 2020 et invite les nominés à lutter effectivement contre les antivaleurs dont la corruption, le détournement des fonds publics qui gangrènent la vie de la nation congolaise.

Par GKM