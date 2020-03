La VSV préoccupée par le cas de Mike Mukebayi

Dans un communiqué daté du 5 mars 2020, la Voix des Sans Voix pour les droits de l’Homme (VSV) dénonce la détention préventive prolongée à la Prison Centrale de Makala à Kinshasa du député provincial de Kinshasa, Mike Mukebayi Nkoso, membre de la plateforme de l’opposition Lamuka.

Cet élu de Lingwala est placé sous Mandat d’Arrêt Provisoire (MAP) depuis le 16 septembre 2019, puis transféré le même jour à la PCM à l’issue d’une longue audition à l’office du Procureur près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe où il est accusé de « diffamations et imputations dommageables ».

Pour rappel, suite à une demande du Parquet près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe adressée au bureau de l’Assemblée Provinciale de Kinshasa (APK), le député Mike Mukebayi Nkoso a vu ses immunités parlementaires levées par le bureau de l’APK lundi 09 septembre 2019. Godé Mpoyi, N°1 de cette institution provinciale avait justifié cette décision en soutenant que le député provincial Mike Mukebayi Nkoso faisait l’objet de plusieurs plaintes émanant de diverses personnalités déposées au Parquet près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe notamment pour « diffamations et injures publiques ».

Saisi par les avocats du député provincial Mike Mukebayi Nkoso pour examiner la régularité des décisions de l’APK portant suspension et levée de ses immunités parlementaires, la Cour Constitutionnelle a annulé par son arrêt rendu le 07 février 2020, les décisions prises par le bureau de l’APK, les qualifiant d’« inconstitutionnelles ».

Auparavant, au cours d’une séance plénière de l’APK dirigée en date du 01 juin 2019, Godé MPOYI avait accusé le député M d’ « outrages à la plénière de l’Assemblée et de manque d’éthique parlementaire ». Il sera ainsi exclu de participation aux plénières durant douze (12) mois assortie de la rétention de ses émoluments durant la période de suspension.

Pour la VSV, quel que soit ce que l’on peut reprocher au député provincial Mike MUKEBAYI, aucun motif ne peut justifier sa détention du député provincial après l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du vendredi 07 février 2020.

La VSV rappelle aux autorités congolaises que conformément à l’article 168 de la Constitution de la RDC dispose que « Les arrêts de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires.

Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu’aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit ».

Par GKM