Le mercredi 18 mars au chapiteau du collège Boboto : Première édition de la Foire des Femmes des Médias en RD Congo

La première édition de la Foire des Femmes des Médias en RD Congo a eu pour enjeu de promouvoir l’image des femmes œuvrant dans le domaine des médias. C’est un espace d’échanges, de réflexion sur la situation des femmes des médias que se soit dans la presse écrite, audiovisuelle et en ligne. Il a aussi été question du rôle qu’elles sont sensées jouer sur le développement dans les communautés, tout comme dans la consolidation via leurs productions médiatiques.

Se réunir tant que c’est encore possible

Au cours de la cérémonie d’ouverture, dans la salle du studio « Léo » du collège Boboto, La ministre d’Etat, ministre du Genre, Famille et Enfant, Béatrice Lomeya, a voulu voir toutes ces professionnelles des médias réunies ensemble, tant la situation le permet encore.

L’intervenante a insisté sur le fait que la pandémie de coronavirus pourrait faire en sorte que dans les heures qui suivent il y ait des restrictions de la liberté de mouvement et que cela empêche les gens de se réunir. Elle a d’ailleurs profité de l’occasion pour exhorter l’assistance à donner les informations qui vont sauver des vies. La ministre Lomeya a expliqué que la lutte pour les droits de la femme ne s’arrête pas au mois de mars.

Lutte pour les droits de la femme ne s’arrête pas au mois de mars

Karim Benard Dendé, directeur-pays d’Internews, a présenté sa structure en République Démocratique du Congo depuis 2011 et possédant six bureaux à travers le pays. Quant à Joachim Beijmo, chef de Mission adjoint/chef de Coopération de l’Ambassade de Suède à Kinshasa, a révélé que la liberté de la presse est garantie en Suède depuis quelques 250 ans.

La première édition de la « Foire des Femmes des Médias en RDC » a pu avoir lieu notamment grâce au programme Media Sector Developpment Activity (MSDA), de l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), avec un financement complémentaire de la Coopération suédoise.

Expositions, panels et discussions

Cette manifestation a vu des activités comme des échantillons des diverses productions des médias rd-congolais par plus ou moins 36 exposants. Il y a eu aussi des discussions et des panels, en rapport avec la journée internationale de la femme, qui avait pour thème cette année 2020: « congolaises et congolais, levons-nous pour défendre les droits des femmes ».

Signalons que c’est le groupe INA musique, formé d’étudiants de l’Institut National des arts (INA), qui a animé la foire, avec au chant un charmant trio féminin.

Par YHR