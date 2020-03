Les personnes handicapées appelées à se protéger : Dans cette optique, Me Patrick Pindu-di-Lusanga demande à ces personnes vulnérables d’éviter la négligence et de se conformer aux mesures d’hygiène préconisées par le président de la République

Le coordonnateur national de la Fédération nationale des associations des personnes handicapées de la République Démocratique du Congo (FENAPHACO) a appelé, lundi 23 mars, ses compatriotes personnes vivant avec handicap (PVH) à user de vigilance en se protégeant contre la pandémie de Coronavirus qui constitue une menace pour la santé publique et nécessite des mesures efficaces pour protéger ces personnes vulnérables.

Me Patrick Pindu-di-Lusanga a lancé cet appel lors d’un face-à-face avec la presse, dans la ville de Kinshasa.

Le jursite recommande aux associations des PVH de sensibiliser leurs membres à la lutte contre cette pandémie, tout en respectant les mesures annoncées par le Président de la République, Chef de l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son discours adressé à la nation sur cette calamité.

» Pour conclure, je demande à toutes les PVH d’éviter la négligence au regard des mesures d’hygiène contre le Coronavirus et de se confier en Dieu, le Maître de l’univers et le Meilleur Protecteur « , poursuit-il, après avoir expliqué que la situation que le peuple congolais traverse bouleverse le monde et requiert la prise de conscience de tout un chacun afin de respecter rigoureusement les mesures sanitaires de prévention contre cette pandémie.

» Ceci nous concerne tous, personnes tant valides que PVH, enfants, jeunes, adultes et vieux de toutes les races, sans aucune discrimination ; tous, devons nous imprégner de cette situation. Car, nous vivons dans un monde où, malgré les différences apparentes, nous sommes tous interconnectés par la nature, la Force Supérieure, qui est Dieu, notre Créateur.

Après seulement une semaine ou deux, le monde entier s’est rendu compte que le problème chinois était un problème global « , s’est exclamé Me Pindu-di-Lusanga, avant de rappeler les mesures d’hygiène, à savoir éviter de se serrer les mains et de se faire la bise ; éviter les contacts ou, mieux, de s’approcher à moins d’un mètre ; se laver les mains correctement et régulièrement à l’eau et avec du savon ou de la cendre, soit désinfecter fréquemment les mains avec un antiseptique ; tousser ou éternuer dans le pli du coude ou dans un mouchoir à papier.

Le coordonnateur national de la FENAPHACO invite également les autorités gouvernementales à impliquer, aussi bien au niveau central qu’au niveau provincial, les PVH dans la lutte contre le Coronavirus. Concrètement, il demande à ces autorités, ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers de mettre à la disposition de la FENAPHACO des cache-nez, des désinfectants et autres matériels appropriés à redistribuer dans les centres de PVH, pour la lutte contre ladite pandémie.

