Ligue 1: Renaissance reçoit Lupopo aujourd’hui au stade des Martyrs, à Kinshasa

Entre-temps, à Lubumbashi, duel d’outsiders Lubumbashi Sport contre RCK

Par Armando Mananasi

Après le report du dimanche 1èr mars dernier d’un autre derby kinois, DCMP – Fc Renaissance du Congo, Kinshasa, va vibrer, aujourd’hui jeudi 05 mars au stade des Martyrs de la Pentecôte, au rythme de la rencontre entre, cette fois-ci, le FC Renaissance et le St Eloi Lupopo.

Présents lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant match, organisée hier mercredi 4 mars 2020 au siège de la Ligue Nationale de Football (Linafoot), les entraineurs de Lupopo et de Renaissance ont, tour à tour, donné leurs avis concernant ce match crucial, quand on tient compte du positionnement de ces deux clubs lushois et kinois au classement provisoire de la Vodacom Ligue 1.

Redressement de la pente

Armand Kayembe Muyaya, coach des Cheminots, a déclaré que ses poulains vont, certes, livrer un match difficile face aux «Renais», mais qu’ils feront de leur mieux pour ramener un bon résultat à Lubumbashi. En effet, depuis un certain temps, le St Eloi Lupopo n’arrive plus à gagner. Ce qui justifie la récente démission de son ancien entraîneur, Papy Kimoto.

Rappelé depuis lors pour stopper l’hémorragie, Armand Kayembe a connu sa première défaite face à RCK lors sa première sortie en tant que nouveau dirigeant du staff technique de Lupopo.

Revenant sur la principale mission lui assignée par les dirigeants des Cheminots de Lubumbashi, Armand Kayembe a lancé un appel aux supporters de bleu-jaune afin de solliciter leur soutien pendant la rencontre. Car, selon lui, avec l’appui des supporters, Lupopo va maximiser ses chances pour qu’il revienne à la place qu’il lui faut.

Course pour les interclubs

Pour sa part, Pitshou Manza, entraineur adjoint de «Fibo», a révélé que son club se bat pour gagner une place qualificative aux prochaines compétitions de la Confédération Africaine de Football (Caf). Après leur séjour à l’Est où ils ont joué l’As Nyuki (3-1) et l’As Dauphin Noir (1-1), les «Renais» aborderont le match d’aujourd’hui avec détermination et hargne.

Pitshou Manza a indiqué que le staff technique a tenu un discours solide pour galvaniser le mental des joueurs. Car, selon lui, le match d’aujourd’hui se jouera sur les petits détails. Il a ainsi lancé un message aux nombreux supporters de «Fibo» pour venir nombreux soutenir leur club de cœur. Condamnant avec véhémence les actes de vandalisme constatés lors de certains matches, Pitshou Manza leur a rappelé que, les vrais supporters doivent dénoncer ces infiltrés qui ne viennent que pour commettre leur forfait et non supporter Renaissance.

RCK à l’assaut de Lubumbashi Sport

En séjour dans la ville cuprifère, le Racing Club de Kinshasa sera reçu, toujours aujourd’hui jeudi au stade Kamalondo à 15h30’ (heure de Lubumbashi), par la formation sportive de Lubumbashi Sport. Après une série de matches sans victoire, les poulains de Bertin Maku ont battu dernièrement les Cheminots de Lupopo à Kinshasa par un but à zéro.

C’est sur cette lancée que les «Racinais» comptent aborder leur match face à Lubumbashi Sport. Après son match face à Lubumbashi Sport, RCK ira, sauf report de dernières minutes, à Kolwezi pour affronter l’As Simba.