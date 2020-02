Liliane Temuni, une femme au service des enfants trisomiques

Présidente de l’Association sans Frontières, Mme Liliane Temuni Ngoyi Mawa s’occupe des enfants de toutes pathologies et de trisomie 21. C’est depuis plus de deux ans qu’elle s’est donnée au service de ces enfants malades.

Interrogée sur le motif de son action, la présidente de l’Association sans Frontières a déclaré que «je suis la maman de deux enfants trisomiques, c’est ça qui m’a poussé aujourd’hui à aider des enfants démunis et malades, précisément ceux qui sont trisomiques».

Raison pour laquelle, Mme Temuni dit collaborer avec l’hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe en ce qui concerne la prise en charge médicale des enfants démunis vivant avec des pathologies sévères. Ainsi, l’Ong a déjà permis, à ce jour,plus de 500 opérations gratuites sans compter les enfants trisomiques.

Mme Temuni a rassuré que la réussite est de cent pourcent.«Toutes ces opérations effectuées par les chirurgiens de Kalembe-lembe ont connu un grand succès parce que jusqu’aujourd’hui, nous avons eu que debon résultat».

Des interventions chirurgicales financées par Mme Temuni sur fonds propres. Seulement pour la récente campagne qu’elle a lancée pour l’opération de 100 enfants, la prise de ces derniers a été soutenue par l’Association des mamans de cœur. «Elles se sont manifestées après que nous ayons lancé un appel de fond. Sans leur soutien financier, ces interventions chirurgicales n’allaient pas avoir lieu. J’en profite de l’opportunité pour les remercier à cause de ce geste», a indiqué la présidente de l’Association sans Frontières.

A la question de savoir comment son organisation repère les enfants malades concernés, Mme Temuni a fait savoir qu’elle travaille avec le Village Bondeko, une structure catholique qui gère 21 centres dans la ville de Kinshasa,et compte des enfants trisomiques, autistes, sourds-muets. C’est dans ce centre que l’ong récupère les enfants trisomiques, et d’autres sont repérés grâce un appel à travers les médias. Ces enfants souffrent de toutes formes de pathologies et sont opérés gratuitement.

Selon le constat fait par la présidente de l’Association sans frontières, il y a beaucoup d’enfants qui se retrouvent dans ce cas, avant de faire savoir que déjà en un an d’existence de son organisation, près de 500 enfants ont subi des opérations pour leur réparation. «Mon combat est de pouvoir valoriser ces enfants»,a signifié Mme Temuni.

Cependant, a-t-elle fait remarquer, «les moyens financiers étant limités, mon organisation a besoin de plus de donateurs sinon ça sera difficile pour moi de continuer à organiser ces opérations chirurgicales».

En ce qui concerne ses perspectives d’avenir, la fondatrice de l’Association sans frontières rêve de faire opérer encore plus d’enfantssouffrant les maladies relevées ci-dessus.

Par Tantia Sakata