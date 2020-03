Linafoot : les clubs se plaignent des reports répétés des matches

Depuis le début du championnat national en cours, la Ligue Nationale de Football (Linafoot) ne cesse de reporter des matches. Ce système de reports répétés des matches, que ne cesse de décrier les amoureux du ballon rond en générale et la presse sportive en particulier, nuit sérieusement à la compétitivité des clubs qui y prennent part.

Pour de problèmes liés à l’organisation, certains clubs sont obligés de passer des semaines entières sans livrer une seule rencontre, alors que les autres enchainent des matches et se positionnent favorablement au classement provisoire.

Là où le bât blesse, c’est qu’après avoir enchainé un rythme effréné de plusieurs matches par semaine, ces clubs traversent de périodes blanches sans livrer la moindre rencontre. Ce qui nuit sensiblement à leur performance. Car selon ces clubs, si tous les matches avaient une périodicité régulière, les résultats de ces matches très serrés allaient être compliqués.

Ce qui serait contraire si tous les clubs avaient eu suffisamment le temps de préparation, de jeu et de repos pour aborder chaque rencontre avec le même niveau. Pour illustrer ce constat on peut citer, le récent report in extremis du derby DCMP-Renaissance du week-end dernier, alors que tout semblait être prêt. Pas plus tard qu’hier mercredi 04 mars, la Linafoot a annoncé le report du match DCMP-Simba, prévu aujourd’hui jeudi à 13h30′ à Kinshasa.

Ce qui est surprenant pour ce dernier cas, c’est la gestion des matches par l’organisateur qui a annoncé cette rencontre moins de 24h avant son lancement, prenant ainsi tout le monde à pied levé. Isaac Ngata, entraineur du DCMP, a d’ailleurs appris la nouvelle alors qu’il s’est retrouvé au siège de la Linafoot pour prendre part à la conférence de presse d’avant-match.

Isaac Ngata déplore les reports de trop

Intervenant à chaud après le report du match DCMP-Simba, Isaac Ngata a ouvertement déploré ces reports répétés de matches qui, selon lui, nuit directement à son équipe, le DCMP. « L’As V.Club, qui est notre concurrent direct, a emmagasiné 4 points d’avance, alors que nous avons encore deux matches en retard. Psychologiquement c’est très difficile à gérer », a martelé Isaac Ngata.

Pour l’entraîneur des « Bana Dora », « les reports des matches par la Linafoot, qui organise le championnat national, pénalisent certains clubs au détriment des autres. Selon lui, lorsqu’on se prépare à jouer un match, on s’y engage. Lorsque ce match est reporté, on se sent lésé car, ça pousse toujours à penser à mal ».

« Nous avons préparé notre match, techniquement, tactiquement et psychologiquement et là, nous allons encore dire à nos joueurs qu’ils ne vont pas jouer. On n’a pas joué dimanche et on n’a pas joué mercredi. A chaque fois que nos matches sont reportés, c’est vraiment difficile à gérer. A un moment, il faudra que le football prenne sa place plutôt des organisations. A partir de ce moment, on va peut-être arriver à rehausser le niveau du football congolais », a conclu Isaac Ngata.

Il sied de signaler, selon des indiscrétions, que le derby DCMP-Renaissance prévu pour le dimanche 8 mars prochain sera de nouveau reporté, car le stade des Martyrs de la Pentecôte, qui devrait abriter cette rencontre de la Linafoot, va être loué pour des manifestations liées à la Journée internationale de la Femme.

Par Armando Mananasi