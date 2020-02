Lors de la consultation provinciale organisée à Kinshasa avec l’appui de NED et ODR : Les réformes des lois et des politiques publiques des PVH lancées

La ministre en charge des Questions de personnes vivant avec handicap, déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales, a procédé, hier jeudi 6 février, à la paroisse Notre Dame d’Afrique de Lemba/Foire, à l’ouverture de l’atelier de consultation provinciale des organisations des personnes handicapées de la ville de Kinshasa sur les réformes à mener pour influencer les lois et politiques publiques de développement durable en République Démocratique du Congo, en faveur des personnes vivant avec handicap (PVH).

La ministre Irène Esambo a exprimé sa détermination à œuvrer, en synergie avec tous les partenaires de son secteur d’activités pour que les PVH ne soient plus des laissés pour compte et pour faire de la société congolaise une société réellement inclusive, dans la perspective du développement durable.

Elle s’est montrée préoccupée par le fait que la proposition de loi organique relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées continue de moisir dans les tiroirs de l’Assemblée nationale depuis la législature passée.

Organisé par la Fédération nationale des associations des PVH du Congo (FENAPHACO), l’atelier a porté sur le thème « La nécessité d’intégration de ces personnes dans les politiques et programmes de développement durable en RDC ».

En prévision de la Consultation nationale

Dans son mot de circonstance, le coordonnateur national de la FENAPHACO, Me Pindu-di-Lusanga Patrick, a déclaré que cet atelier s’inscrit dans la série des ateliers prévus dans 9 provinces de la RDC, à savoir le Kongo central, le Kwilu, le Maï Ndombe, l’Equateur, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Kasaï, le Kasaï oriental, y compris la ville de Kinshasa. L’objectif est d’identifier à la base les vraies préoccupations des PVH, qui seront traitées, dans les jours à venir, lors de la Consultation nationale.

Défenseur des droits des PVH, Me Pindu-di-Lusanga Patrick a remercié, au nom de toutes les PVH de la RDC, les autorités étatiques, ainsi que les partenaires techniques et financiers de la FENAPHACO, notamment « National Endowment for Democracy » (NED), « World Movement for Democracy », « IDEA », le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme et « ODR », d’avoir encouragé la tenue dudit atelier.

« Le développement de la démocratie dans notre pays passe par la participation de tous les citoyens aux décisions qui les concernent ; incontestablement, en RDC, les personnes à besoins spécifiques ou PVH sont considérées comme des citoyens de seconde zone, mineurs, inactifs », a poursuivi le coordonnateur national, rappelant que, depuis le 30 septembre 2015, le Congo Démocratique est partie prenante à la Convention des Nations Unies relative aux droits des PVH, en vertu de laquelle le handicap n’est pas l’apanage du ministère des Affaires sociales, précisément du ministère délégué aux Affaires sociales chargé des PVH et autres vulnérables.

A ce point de vue, Me Pindu-di-Lusanga Patrick a expliqué que le handicap nécessite la consultation et la participation des PVH dans toutes les questions d’intérêt national, les lois, les politiques publiques et programmes durables du pays en vue d’y intégrer leurs besoins spécifiques, car elles font partie intégrante de la population.

Il a déploré le fait que, jusqu’à ce jour, la RDC tarde encore à ratifier la Convention sus évoquée, à conformer sa législation à cet instrument juridique international et, surtout, à mener des réformes selon l’esprit de ladite Convention. Cette situation est en contradiction avec la Constitution congolaise en vigueur depuis février 2006.

Par Marcel Tshishiku