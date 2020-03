Lutte contre la corruption et soutien à la démocratie en RDC : Le partenariat privilégié USA-RDC en marche !

En témoigne, la nouvelle rencontre à Washington entre Félix A. Tshisekedi et le Secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, qui a réaffirmé son appui total au plan de réforme initié par Kinshasa pour lutter contre la corruption

Par YHR

Le Secrétaire d’État américain Michael Pompeo a réitéré le soutien de son pays au président de la République Démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le mardi 3 mars dernier à Washington, dans le cadre du nouveau partenariat RDC-Etats-Unis établi depuis avril dernier.

» Heureux d’accueillir le président de la RDC, Tshisekedi, pour discuter des liens renforcés de nos pays et de leur engagement à faire progresser notre partenariat. Nous appuyons le programme de réforme du président pour lutter contre la corruption et renforcer la démocratie et espérons que la RDC pourra poursuivre sa trajectoire positive. », a déclaré Mike Pompeo dans un tweet.

C’était à l’issue d’une entrevue entre les deux hommes. Mike Pompeo et le Président Félix Tshisekedi » ont discuté du renforcement des liens entre les États-Unis et la République Démocratique du Congo au cours de l’année qui a suivi le transfert pacifique du pouvoir à Kinshasa « , a souligné Morgan Ortagus, porte-parole du département d’Etat.

La perche aux investisseurs américains

Les Etats-Unis se sont en effet rapprochés du président congolais, le soutenant depuis son élection, dans la lutte contre la corruption. La RDC et les Etats-Unis ont signé un accord de » partenariat privilégié » l’année dernière. Durant sa visite aux Etats-Unis, le président Tshisekedi a également rencontré des investisseurs américains, après avoir pris part à la conférence du puissant lobby juif, American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

Le Chef de l’Etat congolais a finalement rencontré Mike Pompeo, après la visite annulée de celui-ci à Kinshasa en février dernier. Les Etats-Unis avaient dépêché, à sa place, l’Envoyé spécial Peter Pham, qui avait, une fois de plus, appelé les autorités congolaises à accentuer la lutte contre la corruption en RDC.