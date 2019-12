Mont-Ngafula : Plus de 100 élèves de Kinshasa sensibilisés sur l’importance de l’arbre

Le 05 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de l’arbre. C’est dans ce cadre que plus de 100 élèves du complexe scolaire «Amani», situé au quartier Ngombe/Lutendele, dans la commune de Mont-Ngafula, à Kinshasa, ont été sensibilisés, vendredi dernier, sur l’importance de l’arbre dans la vie de l’homme.

Cette sensibilisation a été rendue possible par la Fondation «Pasi André». La formatrice en charge de l’éducation environnementale de cette Fondation, Berthilde Tekitila, a indiqué que cette sensibilisation a été pour cette Asbl une manière de célébrer la journée internationale de l’arbre, afin d’amener les jeunes à s’imprégner de l’importance du monde vert.

Quelques arbres plantés

Cette commémoration a été aussi marquée par la plantation de quelques arbres fruitiers à valeur économique dans cette école, pour contribuer à la protection de l’environnement. Selon cette activiste de la protection de l’environnement, le choix de l’école «Amani», qui signifie «paix» en français, coïncide bien avec la situation planétaire qui a besoin de la «paix verte». Le changement climatique, a-t-elle précisé, est devenu une menace pour l’humanité toute entière, et cela nécessite la contribution de tous, y compris celle des élèves, qui représentent l’avenir. Elle a également indiqué que cette activité consiste à intégrer, petit à petit, l’éducation environnementale dans le milieu scolaire.

Pour Berthilde Tekitila, en inculquant aux élèves la notion de protection de l’arbre, on a la garantie de former un bon protecteur de l’environnement de demain. Le directeur du complexe scolaire «Amani», Dieudonné Piema Piema, qui a accueilli la Fondation, a salué cette initiative. Car cette Asbl a choisi son école comme étant l’unité-pilote des écoles écologiques pour la partie Ouest de Kinshasa. La Fondation vise à faire de cette école le centre de sensibilisation et de conscientisation des enseignants et des élèves en éducation environnementale, plus particulièrement dans la gestion des déchets et dans l’électrification sur base des digesteurs, ainsi que dans la sensibilisation à l’alimentation saine chez les enfants.

Par Thony Kambila