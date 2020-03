N’Sele : La direction N’Djili- CECOMAF dans un état de délabrement très avancé

Des habitants de la commune de N’Djili ont exprimé leur plainte quant à l’état de délabrement avancé de l’avenue Kiese, la direction de la route N’Djili- CECOMAF, qui depuis plusieurs mois, complique la circulation des véhicules et des piétons.

Selon ces usagers, de l’entrée de l’avenue précitée jusqu’ au quartier N’Djili Brasserie, l’on observe des trous profonds remplis des boues, à chaque dix mètres, avec comme conséquences, des embouteillages, des pannes de véhicules sur la chaussée et d’accidents. Le pire est observé surtout au niveau de bar » deux casiers » situé au quartier 9.

Sur cette avenue, ce sont les motards, communément appelés qui font la loi car au lieu de 500 FC par course qui va de l’entrée de cette avenue pour CECOMAF, ils exigent à leurs clients 1000 FC, même chose pour les taximen qui, au lieu de 300 FC payés souvent, ils exigent 600 FC. Cette situation inquiète la population de ce coin de la capitale qui se pose la question si réellement les autorités urbaines existent encore.

Ecoulement des produits alimentaires

Cette situation a également des répercussions sur la vie économique et sociale de la population dans la mesure où elle de freine l’écoulement des produits agricoles de CECOMAF qui traditionnellement est à vocation agricole et nourricier de grands marchés de Kinshasa en produits alimentaires. C’est-à-dire que tous les produits vivriers auront du mal à être évacués de là jusqu’au niveau de Bitabe et autres marchés.

Ils ont également indiqué que ce tronçon était praticable grâce à un groupe de sujets indiens, propriétaires d’une entreprise spécialisée dans la casse de pierres, des moellons et des caillasses revendus à la tonne, avaient, avec leurs propres frais essayé de remettre cette route en état. Ces derniers avaient colmaté tous les trous avant de parsemer des graviers.

» On ne peut pas leur demander davantage « , a précisé un habitant du quartier, M. Edouard, en indiquant que le travail de construction et d’entretien des routes fait partie des prérogatives du Gouvernement central qui doit tout faire pour réhabiliter cette route d’importance vitale. Ces sujets indiens ne peuvent plus le faire car ils ont été interdits par les autorités urbaines pour des raisons jusque-là inconnues.

En dehors de ce tronçon, les autorités de la ville sont invitées à faire quelque chose pour permettre à la population de ce coin à bien se déplacer pour vendre les produits vivriers, principalement les femmes maraichères. Car, la quantité de produits agricoles vendus sur la plupart des marchés ainsi que dans nombre de supermarchés de Kinshasa, proviennent de ce coin de la ville.

D’où, l’intérêt économique de cette route. Le tronçon quartier VI N’Djili-CECOMAF est également en très mauvais état, la même route se réduit en une piste aux souris après N’Djili Brasserie. Car, pour arriver, par exemple, à Dingi-Dingi ou à Manenga, villages situés dans les environs de N’Djili Brasserie, les villageois se soumettent à une véritable épreuve physique. Seules quelques motos exploitant le transport en commun, affrontent cette partie de route sinueuse et défoncée à plusieurs endroits.

Par Thony Kambila