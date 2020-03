N’Sele : Des bandits armés terrorisent le quartier Bibwa !

Dernier acte en date : l’assassinat d’un jeune commerçant dont la boutique a été aussi cambriolée

Par DMK

Autrefois considéré comme une oasis de paix, le quartier Bibwa, dans la commune de la N’Sele, connaît actuellement une insécurité généralisée, entretenue par des groupes de bandits armés. Ces derniers se sont encore illustrés dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 mars 2020, en abattant un jeune opérateur économique, dont la boutique été aussi cambriolée par ces malfrats.

Comme si cela ne suffisait pas, ces truands, qui se croient tout permis, auraient aussi, au cours de cette opération, brutalisé la famille de la victime et même violé quelques membres de cette famille éplorée, avant de disparaître dans la nature, sans être inquiétés.

Quelques jours avant ce drame, le même groupe de bandits avait tenté de s’infiltrer nuitamment dans la résidence d’un professeur de l’Université de Kinshasa et celle d’un fonctionnaire de l’Etat, non loin du marché Keba-Keba, alors qu’une grosse pluie s’abattait sur la ville-province de Kinshasa.

Heureusement, une patrouille de la police qui revenait d’une intervention non loin de là, avait réussi à mettre en déroute ces braqueurs, après un échange de tirs.

Parmi les autres parcelles également visitées dernièrement par ces hors-la loi figure aussi la résidence du député national honoraire Martin Mukonkole, où plusieurs biens de valeur ont été emportés par des individus armés et cagoulés.

Où est le Général Sylvano Kasongo ?

La liste des victimes et familles visitées par ces malfaiteurs au quartier Bibwa est loin d’être exhaustive. Et là où le bât blesse encore, c’est lorsqu’on constate que la police nationale, au niveau de la ville-province de Kinshasa, ne déploie aucun effort jusqu’à présent pour traquer et identifier les auteurs de ces actes, afin de les mettre hors d’état de nuire. Ce constat malheureux interpelle surtout le responsable numéro 1 de la police/ville de Kinshasa, le Général Sylvano Kasongo, vers qui les regards des habitants du quartier Bibwa restent tournés.

La police de proximité réclamée

Ces habitants, qui se croient abandonnés à leur triste sort, continuent à attendre du Général Sylvano Kasongo un sursaut de patriotisme, qui se traduirait par son implication personnelle, afin qu’une opération » Coup de poing » soit menée au quartier, pour mettre tous ces bandits à mains et leurs complices hors d’état de nuire.

La population de ce quartier périphérique attend aussi du Général Sylvano Kasongo et ses collaborateurs du district de la Tshangu le renforcement de la police de proximité à Bibwa, qui se traduirait par l’installation de nouveaux postes de la police, notamment aux environs de la paroisse catholique Notre-Dame du Bon Secours, autour du marché Keba-Keba, et en aval de ce quartier.

Nous osons croire que ce cri de détresse, lancé par la population de Bibwa, dans la commune de la N’Sele, trouvera un écho à l’Inspection provinciale de la police/ville de Kinshasa, afin qu’une opération de sécurisation de ce quartier et de renforcement de la police de proximité soit rapidement initiée dans ce quartier.