OLPA salue la libération des journalistes à Inongo

Dans un document, l’Observatoire de la Liberté de la Presse en Afrique (OLPA), une organisation indépendante de défense et de promotionde la liberté de presse, prend acte de la libération de Blaise Mabala et Sébastien Manongo, respectivement journaliste indépendant et directeur des programmes à la station provinciale de la Radiotélévision Nationale Congolaise (RTNC/ Maï-Ndombe) émettant à Inongo, chef-lieu de la province du Maï-Ndombe. Selon l’organisation, Mabala et Manongo ont été libérés, le 29 février 2020 dans la soirée, après un jour de détention au cachot du Camp militaire d’Inongo.

A titre de rappel, les journalistes ont été interpellés le 28 février 2020, après avoir été invités à l’Agence Nationale de renseignements (ANR/Inongo). Une invitation consécutive à une plainte déposée par M. Willy Nseliki, directeur adjoint du cabinet de M. Mputu Paulo, gouverneur de la province du Maï-Ndombe, qui accuse les journalistes d’avoir tenu des propos injurieux à l’endroit du gouverneur.

Lors de leur audition, les journalistes ont été inculpés d’injures publiques et de dénonciations calomnieuses pour avoir diffusé sur les antennes de la RTNC/ Maï-Ndombe une émission intitulée « Galaxi », le 25 février 2020. Au cours de cette émission, Blaise Mabala a fait un état des lieux de la gestion du gouvernement provincial et a analysé la mise en congé verbale des agents du gouvernorat par le gouverneur de province.

Tout en prenant acte de cette libération, OLPA condamne une interpellation injustifiée des journalistes. Cet acte constitue une atteinte grave à la liberté de presse garantie par la législation congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Par GKM