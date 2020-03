Pour la relance de la vaccination de routine en RDC : L’UNICEF apporte un appui important au PEV

La République Démocratique du Congo (RDC) connait une couverture vaccinale faible, une des causes de plusieurs épidémies. C’est ainsi qu’en janvier 2019, la RDC a lancé, avec l’appui de ses partenaires dont l’UNICEF, un plan d’urgence pour la relance de la vaccination de routine dénommée « Plan Mashako ».

La mise en œuvre de ce plan a fait l’objet d’une émission radiotélévisée enregistrée le 06 mars 2020 au siège de l’UNICEF à Kinshasa. Cette émission sera diffusée dans les tout prochains jours sur les chaînes de télé RTNC, Digital Congo, B-One et les stations de radio Top Congo FM et RTNC. La Tempête des Tropiques qui a assisté à l’enregistrement de cette émission présente ici le résumé de son contenu.

Deux experts sont intervenus au cours de cette émission. Il s’agit du Dr Elisabeth Mukamba Musenga, Directrice nationale du Programme Elargi de Vaccination (PEV) en RDC et du Dr Xavier Crespin, chef la section Santé au bureau du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) à Kinshasa.

Une couverture vaccinale faible qui a amené le gouvernement à élaborer le plan Mashako

Selon le Dr Elisabeth Mukamba, le plan Mashako est un plan qui a été pensé et réfléchi par la gouvernement de la RDC pour relancer la vaccination de routine, celle qui concerne les enfants de moins d’un an qui doivent, avant leur premier anniversaire, recevoir les vaccins contre 11 maladies.

C’est un plan qui a été élaboré à la suite des multiples constats sur la faible couverture vaccinale en RDC, a-t-elle précisé. Ainsi, les résultats de l’enquête MICS menée sur toute l’étendue du pays en 2017 et 2018 indiquent que 35% seulement d’enfants ont été complètement vaccinés avant leur premier anniversaire. On compte 20% d’enfants, soit plus de 750.000 enfants, qui n’ont reçu aucun vaccin, et 45% d’enfants (plus de 1,7 million d’enfants), qui n’ont été vaccinés que partiellement. Il était donc urgent qu’on puisse inverser les tendances.

Le plan Mashako, a dit la Directrice du PEV, est en fait un plan d’urgence. On a voulu honorer la mémoire d’un homme, feu le professeur Léonard Mashako, un grand pédiatre qui s’est énormément investi dans la lutte contre les maladies de l’enfance et qui a été un des piliers de la lutte contre la poliomyélite.

Selon le Dr Mukamba, l’objectif du plan Mashako est d’augmenter la couverture vaccinale.

L’objectif fixé pour les 18 premiers mois est d’augmenter de 15% la couverture vaccinale dans les 9 provinces ciblées et identifiées comme prioritaires (Kinshasa, Kwilu, Kasaï, Haut Lomami, Haut Katanga, Ituri, Mongala, Tshuapa et Tanganyika). La réduction des ruptures de stocks de vaccins est l’une des priorités du plan Mashako. Les autres activités réalisées dans le cadre de ce plan sont notamment la supervision, la fonctionnalité du matériel de la chaine de froid, l’accompagnement avec le contrôle du mécanisme de coordination.

On a mis en place un mécanisme pour mieux suivre la disponibilité des vaccins dans les structures sanitaires. Il y a des applications disponibles sur les téléphones mobiles pour indiquer à la zone de santé, à l’antenne provinciale du PEV et au PEV du niveau national la disponibilité des vaccins dans un centre de santé.

L’UNICEF accompagne le gouvernement congolais dans la mise en œuvre du plan Mashako Selon le Dr Xavier Crespin, chef de la section Santé à l’UNICEF/RDC, cette agence de l’ONU, sur base des priorités définies par le gouvernement congolais, l’a accompagné dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan Mashako pour la relance de la vaccination de routine.

L’UNICEF, a-t-il fait savoir, accompagne le gouvernement congolais dans la vaccination en apportant un appui logistique et financier, un appui en renforcement des capacités et un appui en approvisionnement du pays en vaccins. Dans le cadre de cet appui, a-t-il poursuivi, l’UNICEF et d’autres partenaires dont GAVI (Alliance pour les vaccins et la vaccination)s ont permis au gouvernement congolais de construire le plus grand entrepôt de conservation des vaccins d’Afrique centrale à Kinkole (Kinshasa) qui est disponible pour recevoir les vaccins de l’ensemble du pays.

L’UNICEF intervient dans la chaine de froid pour la bonne conservation des vaccins non seulement au niveau national, mais aussi au niveau décentralisé et au niveau des aires de santé. L’UNICEF intervient aussi dans le domaine de la communication pour la promotion de la vaccination et de bons comportements à adopter par la communauté pour favoriser une bonne santé.

Par Norbert TAMBWE