Pour le travail réalisé au sein du journal «La Tempête des Tropiques» : Le PDG Alexis Mutanda récompensé par un nouveau diplôme de mérite

L’Association des éditeurs des journaux dénommée «Groupe de Presse Monde des Affaires» a décerné, hier jeudi 6 février 2020, un diplôme de mérite au Président directeur-général (PDG) du Groupe La Tempête des Tropiques, CNTV, Trinitas FM, M. Alexis Mutanda.

Le fondateur du quotidien La Tempête des Tropiques a reçu ce diplôme de mérite des mains du président du Groupe de Presse Monde des Affaires, M. Zalea Mabolenza, au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée dans le bureau de travail de ce député national honoraire situé sur le boulevard du 30 juin, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa.

En sa qualité de fondateur du journal La Tempête des Tropiques, M. Mutanda a été reconnu par le jury du Groupe de Presse Monde des Affaires comme étant «l’un des meilleurs gestionnaires d’un organe de la presse écrite en République Démocratique du Congo. Ceci est du à la notoriété du journal, à sa régularité dans la parution, à la neutralité de sa ligne éditoriale et à sa constance dans la défense des valeurs positives», a écrit le jury sur ce diplôme de mérite.

Pour le président Zalea Mabolenza, le PDG Alexis Mutanda a lutté pour la démocratie et l’alternance en RDC, avant de faire savoir qu’il est en train de lutter également pour que le social du Congolais s’améliore. Il a notamment reconnu en lui, la qualité d’un homme qui met l’intérêt de la population au centre de son travail.

«C’est un grand monsieur de la presse écrite qu’on ne peut pas manipuler facilement. Il est un modèle pour nous et la postérité reconnaîtra ses mérites», a-t-il ajouté.

Dans son mot de circonstance, ému par ce geste, le PDG Mutanda a déclaré: «je suis sensiblement touché par votre présence dans mon bureau et vous remercie sincèrement pour le geste que vous venez de poser».

Le nominé a reconnu le travail abattu par ses employés pour la production du journal. Il a aussi affirmé que c’est un travail réalisé en équipe. Et d’ajouter: «nous avons fait serment d’aller de l’avant non pas de n’importe quelle manière, mais d’aller de l’avant dans l’excellence».

Il a seulement déploré le fait que les journaux ne bénéficient d’aucune subvention de la part de l’Etat congolais depuis des années. Toutefois, il est d’avis qu’il faut viser l’excellence et la qualité. La médiocrité, dit-il, «c’est une option, alors que l’excellence, c’est un choix». Ainsi, il pense que lorsque l’information est de qualité, elle constitue une source d’information fiable pour les autorités.

Raison pour laquelle, la plaisance n’a pas sa place dans le travail réalisé dans son organe de presse, parce que lorsque les gens sont mal informés, leur comportement devient également médiocre ne sachant pas à quel saint se vouer.

« Nous avons fait de l’information notre cheval de bataille pour aider le peuple d’aller plus de l’avant et de viser l’excellence», a-t-il le PDG Mutanda. Notons que le quotidien La Tempête des Tropiques est à sa nième récompense.

Par Tantia Sakata