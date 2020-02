Pour rendre hommage à l’ancien Président Hosni Moubarak : Un registre de condoléances ouvert à l’ambassade d’Egypte à Kinshasa

L’ambassade d’Egypte à Kinshasa vient d’ouvrir un registre de condoléances à l’intention des personnalités désireuses d’y apposer leurs signatures afin de rendre hommage à l’ancien Président de la République Arabe d’Egypte et compatir avec le peuple égyptien affligé par le décès de cet ancien Chef de l’Etat qui a dirigé le pays des Pharaons de 1980 à 2011, avant d’être déchu par le Printemps arabe.

Ce registre de condoléances est placé, depuis mercredi 26 février, dans l’enceinte de l’ambassade égyptienne sise avenue Pumbu, dans la commune de la Gombe, en diagonal des bureaux du ministère du Plan. Il sera fermé aujourd’hui vendredi.

A cette occasion, des personnalités tant congolaises qu’étrangères, prestant dans les institutions politico-administratives et diplomatiques, des acteurs de la société civile et des représentants du secteur privé, se sont rendus sur le lieu, pour prouver « qu’on reconnaît les bons amis dans le malheur ».

Ces personnalités ont été reçues personnellement par l’ambassadeur de la République Arabe d’Egypte à Kinshasa, Hamdy Shabba. Parmi elles, figurent l’ambassadeur Kim Yong, de la République Démocratique de la Corée ; l’ambassadeur Toufik Djouama, de l’Algérie, etc.

A titre de rappel, l’ancien Président Hosni Moubarak est décédé mardi 25 février au Caire. Il a été inhumé après avoir reçu des hommages militaires dans la capitale egyptienne. Hosni Moubarak fut un véritable leader, non seulement en Egypte, dans le monde arabe et dans le concert des nations, mais aussi auteur de plusieurs ouvrages axés sur la paix, la stabilité et l’unité du monde arabe.

Il a joué un rôle important dans la libération de l’Egypte du 6 octobre et dans la médiation pour la libération du Koweit, lors de l’occupation irakienne. Il est connu comme le premier leader du monde arabe à avoir conclu des accords de paix avec Israël.

Par Marcel Tshishiku